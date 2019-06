Pressemitteilung BoxID: 754562 (Heilbronn Marketing GmbH)

After Work mit internationalem Streetfood und Wein

Heilbronner Abendmarkt bis 25. Juli 2019 mit Wein und Musik

Frische Marktprodukte, Blumen, leckeres Streetfood, regionale Weine und natürlich Livemusik bringen das lang ersehnte Summer-in-the-City-Feeling auf den Heilbronner Marktplatz. Am Donnerstag, 6. Juni findet der fünfte Heilbronner Abendmarkt in diesem Jahr statt. Von 16 bis 21 Uhr kann hier wieder gemütlich die lockere Atmosphäre in der Innenstadt genossen werden.



Ein Mix aus Marktständen, Gastronomieangeboten und Livemusik macht den Donnerstagabend wieder zu dem Tag, an dem das Verweilen in der Innenstadt zum besonderen Genuss wird. Mit dabei sind diesen Donnerstag ab 16 Uhr der nagelneue Food-Truck von „Delish Dream“ mit deutsch-iranischen Spezialitäten. Der ehemalige Polizist Philipp Kälberer der bereits mit dem Gastrogründerpreis ausgezeichnet wurde, bietet vegetarische Falafel, delikate Hacksteaks und vegetarische Kichererbsen-Bällchen nach Omas Rezept. Und wer es traditionell mag, für den hält die Waldhornschenke eine klassische Bratwurst & Co. vor. Wie immer ist der Tiroler Käsestand mit allerlei Schmankerln mit auf dem Marktplatz und Jenner Floristik bietet schöne Blumensträuße an.



Beim Wein übernimmt für die kommenden fünf Termine die Genossenschaftskellerei Heilbronn die Regie und präsentiert neben den eigens abgefüllten und beliebten Buga-Weinen gerade die typischen württembergischen Rebsorten Trollinger, Lemberger, Schwarzriesling, Riesling, Kerner, Grauburgunder, Chardonny, Sauvignon Blanc, Muskateller bis hin zu den etablierten Weinsberger „Neuzüchtungen“ wie Acolon und Dornfelder. Mit dabei auch die alkoholfreien Produkte und die feinen Winzer-Sekte. Weinbezeichnungen wie „Balance“, „Sankt Veit“ oder „Villa Sulmana“ bieten Basis zum Fachsimpeln mit den Wengertern, die persönlich vor Ort sind.



Um die musikalische Begleitung der Veranstaltung kümmert sich das Heidelberger Duo Sven Herberger und Matthias Wegner.

