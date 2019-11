Pressemitteilung BoxID: 776405 (HEAG mobilo GmbH)

Solidaritätsstreik: Am Donnerstag (21.) Einschränkungen im Straßenbahnbetrieb - Busstreik wird fortgesetzt

Am Donnerstag (21.) müssen ÖPNV-Nutzer neben dem Busstreik auch mit Einschränkungen im Straßenbetrieb rechnen. Die Gewerkschaft Verdi hat die Straßenbahnfahrer der HEAG mobilo zu einem eintägigen Solidaritätsstreik aufgerufen. In der Folge kann es neben den Ausfällen im Busverkehr zu Fahrtausfällen der Straßenbahnen kommen.



Die Fahrgäste werden gebeten, auf Busse und Bahnen im Regionalverkehr auszuweichen. Sobald sich die Sachlage ändert, wird die HEAG mobilo ihre Fahrgäste erneut informieren.



Folgende Linien in Darmstadt, im Landkreis Darmstadt-Dieburg und im Kreis Groß-Gerau werden bestreikt:





die Buslinien der HEAG mobiBus: A, AIR, F, FU, H, K, KU, L, N, NE, O, R, WE1, WE2, WE3, WE4.

Zudem kann es auf den Straßenbahnlinien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zu Ausfällen kommen.





Hinweise zu alternativen Verkehrsmöglichkeiten und weitere Informationen gibt es unter www.heagmobilo.de. Aktuelle Informationen zu Fahrtausfällen gibt es in der kostenlosen App der HEAG mobilo (Android und iOS).

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (