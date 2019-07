Pressemitteilung BoxID: 760834 (HEAG mobilo GmbH)

RMV-Moblitätszentrale schließt wegen Hitze früher

Wegen der derzeit hohen Außentemperaturen schließt die RMV-Mobilitätszentrale am Darmstädter Hauptbahnhof vom morgigen Mittwoch (24.) an bis einschließlich Freitag bereits um 16.00 Uhr.

Das Kundenzentrum der HEAG mobilo am Luisenplatz öffnet regulär bis 18.00 Uhr.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (