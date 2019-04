Pressemitteilung BoxID: 749509 (HEAG mobilo GmbH)

Mit Bus und Bahn besser zur Schule: Vom 29. April an gelten auf den Linien 5, 6, 8, BE2, K und O neue Fahrpläne, von 13. Mai an auf der Linie F/U

Gemeinsame Pressemitteilung der HEAG mobilo und der DADINA

Damit Schülerinnen und Schüler aus Darmstadt-Kranichstein und verschiedenen Landkreis-Kommunen in Zukunft mit Bus und Bahn noch besser unterwegs sind, passen die HEAG mobilo und die DADINA zum Schulanfang nach den Osterferien (29.) die Fahrpläne verschiedener Linien an. Zusätzliche Fahrten sorgen zudem für mehr Kapazitäten. Neuerungen gibt es auf den Straßenbahnlinien 5, 6 und 8 sowie den Buslinien K, BE2 und O. Wegen der Umleitungen am Luisenplatz gilt der neue Fahrplan der Linie F/U erst von 13. Mai an. Von den Fahrplanänderungen profitieren insbesondere Schülerinnen und Schüler aus Darmstadt-Kranichstein, den Bergstraßengemeinden und dem Modautal.



Linie 5 (Da.-Kranichstein Bahnhof – Griesheim) fährt mittags früher ab

Am Luisenplatz Richtung Kranichstein erfolgt die Abfahrt um 13.59 Uhr statt um 14.16 Uhr. In der Gegenrichtung erfolgt die Abfahrt ab „Kranichstein Bahnhof“ um 14.24 Uhr statt 14.41 Uhr.



Linie 6 (Alsbach – Da.-Arheilgen) mittags mit Zusatzfahrt und früheren Abfahrten

An der Haltestelle „Alsbach Am Hinkelstein“ Richtung Luisenplatz gibt es eine Zusatzfahrt um 13.25 Uhr. Zudem erfolgen zwei Abfahrten früher: ab „Frankenstein“ bis Luisenplatz um 13.41 Uhr statt 13.58 Uhr, in der Gegenrichtung erfolgt die Abfahrt am Luisenplatz um 14.41 Uhr statt 14.58 Uhr.



Linie 8 (Da. Böllenfalltor – Alsbach) mit Zusatzfahrt mittags

Die Linie 8 fährt ab „Frankenstein“ zusätzlich um 13.07 Uhr bis „Alsbach Am Hinkelstein“.



Buslinie BE2 (Hähnlein – Bickenbach) mit Zusatzfahrt an Schultagen mittags

An der Haltestelle „Alsbach Am Hinkelstein“ gibt es um 14.04 Uhr eine zusätzliche Fahrt nach „Bickenbach Bahnhof“.



Buslinie F/U mit Zusatzfahrt mittags (ab 13. Mai)

An der Haltestelle „Berliner Allee“ gibt es um 13.28 Uhr eine Zusatzfahrt zum Oberwaldhaus.



Buslinie K (Da. Kleyerstraße – TU-Lichtwiese) mit früherer Abfahrt morgens

Die Fahrt der Linie K, die bisher um 5.40 Uhr an der Haltestelle „Roßdörfer Platz“ Richtung Kleyerstraße begann, beginnt künftig schon um 5.32 Uhr an der Haltestelle „TU-Lichtwiese/Mensa“.



Buslinie O (Da. Böllenfalltor – Brandau) mit zwei zusätzlichen Haltestellen

Bei Fahrten über Allertshofen hält die Linie auch an den Haltestellen „Beedenkirchen Abzweig Wurzelbach“ und „Beedenkirchen Modaustraße“.



Die geänderten Fahrpläne stehen auf www.heagmobilo.de zum Download bereit. Aktuelle Fahrplaninformationen bietet auch die kostenlose App der HEAG mobilo.



Download: Fahrplan der Linie 5 ab 29. April 2019 (PDF, 359 KB), Fahrplan der Linie 6 ab 29. April 2019 (PDF, 147 KB), Fahrplan der Linie 8 ab 29. April 2019 (PDF, 613 KB), Fahrplan der Linie BE2 ab 29. April 2019 (PDF, 137 KB), Fahrplan der Linie F/U ab 13. Mai 2019 (PDF, 125 KB), Fahrplan der Linie K ab 29. April 2019 (PDF, 133 KB)< /a>, Fahrplan der Linie O ab 29. April 2019 (PDF, 278 KB)



