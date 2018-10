Mehr Service für Fahrgäste

03.10.18

Das Verkehrsunternehmen HEAG mobilo und die Darmstadt-Dieburger Nahverkehrsorganisation – DADINA erweitern ihren Service in der RMV-Mobilitätszentrale in Darmstadt am Hauptbahnhof. Die Öffnungszeiten der RMV-Mobilitätszentrale an Samstagen werden verlängert. Das Beratungsteam steht somit erstmals am Samstag (6.10.) in der Zeit von 9 bis 16 Uhr zur Verfügung. Bisher schloss die Mobilitätszentrale samstags um 13 Uhr. Montags bis freitags öffnet die Mobilitätszentrale unverändert von 8 bis 18 Uhr. Das HEAG Kundenzentrum am Luisenplatz hat weiterhin montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr und samstags zwischen 9 und 13 Uhr geöffnet.



Ab sofort können auch Fahrkarten für Fahrten mit dem Flixbus und dem FlixTrain in der Mobilitätszentrale erworben werden. Dies ist insbesondere ein zusätzliches Angebot für Fahrgäste, die das Ticket nicht selbst im Internet buchen wollen oder Beratungsbedarf bei der Buchung haben.

