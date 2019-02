HEAG mobilo beginnt mit vorbereitenden Arbeiten für Lichtwiesenbahn

18.02.19

In den kommenden Tagen beginnt die HEAG mobilo mit den vorbereitenden Arbeiten für den Bau der neuen Lichtwiesenbahn. Als Erstes wird das Verkehrsunternehmen auf dem Campus Lichtwiese der Technischen Universität Darmstadt die dafür erforderlichen Baumfällungen vornehmen, denn um die Vögel nicht in ihrer Brutzeit zu stören, müssen diese Arbeiten bis zum 28. Februar abgeschlossen sein.



Entlang der künftigen 1,3 km langen Trasse auf der Lichtwiese müssen 31 Einzelbäume weichen. Zusätzlich werden auf einer rund 1.800 Quadratmeter umfassenden Fläche, die überwiegend Gelände der TU ist, Gehölze, Bäume und Büsche entfernt. Wie im Planfeststellungsverfahren vorgegeben, fließen dafür als Ausgleichsmaßnahme rund 75.000 Euro an die Stiftung Hofgut Oberfeld. Mit dieser Summe wird die Stiftung auf einer Fläche von mehr als 20.000 m² das Hofgut Oberfeld auf biologischen Landbau umstellen.



www.heagmobilo.de

