Aktionstag "Toter Winkel": HEAG mobilo und Polizeipräsidium Südhessen informieren

Im Rahmen des Aktionstags „Toter Winkel“ informieren HEAG mobilo und das Polizeipräsidium Südhessen am Mittwoch (11.) von 10 Uhr bis 16 Uhr auf dem Luisenplatz über diese häufig unterschätzte Gefahr im Straßenverkehr. An verschiedenen Stationen soll die Brisanz des Themas für alle Verkehrsteilnehmer verdeutlicht werden. Interessierte können beispielsweise vom Fahrersitz eines Busses und eines Lastwagen aus die Perspektive des Fahrers einnehmen und mit eigenen Augen erfahren, was dieser sieht und was nicht.



Bereits seit über zehn Jahren ist eine Übung zum toten Winkel fester Bestandteil des Sicherheitstrainings für Grundschüler der HEAG mobilo.

