Pressemitteilung BoxID: 811100 (HEAG Holding AG - Beteiligungsmanagement der Wissenschaftsstadt Darmstadt (HEAG))

HEAG‐Gründerfonds fördert Start‐ups in Darmstadt - Engere Zusammenarbeit mit HUB 31 geplant

Die städtische Holding HEAG wird ihr Engagement für Gründerinnen und Gründer zukünftig weiter ausbauen: Der neu initiierte HEAG‐Gründerfonds hat zunächst ein Volumen von 1 Million Euro und stärkt das Eigenkapital der Start‐Ups durch eine Beteiligung der HEAG.



Bereits seit 2016 unterstützt die HEAG mit dem HEAG Gründercoaching und Mentoring Start‐ups und stärkt damit die Gründungskultur in Darmstadt und der Region. Zu den Kooperationspartnern des Coachings zählt, neben der Wissenschaftsstadt Darmstadt und dem Innovations‐ und Gründungszentrum der Technischen Universität Darmstadt HIGHEST, seit 2019 auch das Netzwerk Gründung Südhessen. „Aus den Gesprächen mit den Gründerinnen und Gründern wird regelmäßig deutlich, dass es ihnen für die Verwirklichung ihrer Geschäftsideen an einem Angebot von eigenkapitalnahen Finanzierungen in der Wissenschaftsstadt Darmstadt mangelt. Die Corona‐Krise verschärft die Situation zusätzlich. Um die Startups zu unterstützen und letztlich auch dem Verlust von existierenden und künftigen Arbeitsplätzen in unserer Stadt entgegenzuwirken, wollen wir mit dem HEAG‐Gründerfonds die Eigenkapitalbasis junger Unternehmen fördern“, erläutert Oberbürgermeister und HEAG‐Aufsichtsratsvorsitzender Jochen Partsch. „Weiterhin erhalten die Unternehmen Zugang zu den Unternehmen der Stadtwirtschaft. Dort haben sie die Möglichkeit, ihre Geschäftsmodelle weiterzuentwickeln.“



Kriterien für die Finanzierung



Ein wesentliches Kriterium für eine Finanzierung durch den HEAGGründerfonds ist ein klarer Bezug zur Daseinsvorsorge, den das junge Unternehmen in seinem Geschäftsmodell aufweisen muss. Darüber hinaus muss es zu einem oder mehreren Geschäftsfeldern der Stadtwirtschaft der Wissenschaftsstadt Darmstadt passen oder diese ergänzen. Als Rechtsform wird eine haftungsbeschränkte Gesellschaft vorausgesetzt und nicht zuletzt muss das Geschäftsmodell einen positiven Ergebnisbeitrag erwarten lassen. „Wenn die Unternehmen die Kriterien erfüllen, wird in einem mehrstufigen Gremienprozess über eine Beteiligung entschieden. Dabei werden Chancen und Risiken bewertet“, erklären die HEAG‐Vorstände Prof. Dr. Klaus‐Michael Ahrend und Dr. Markus Hoschek. „Die HEAG erhält damit die Möglichkeit, frühzeitig in junge Unternehmen mit Potenzial zu investieren und auch daran teilzuhaben.“



Stärkere Vernetzung mit dem Gründerzentrum HUB 31



Das Gründerzentrum HUB 31 wurde im Jahr 2017 gemeinsam von Wissenschaftsstadt Darmstadt und IHK Darmstadt gegründet. Mit Büros, Coworking‐Zone und gut ausgestatteten Werkstätten bietet das HUB 31 ein zeitgemäßes Quartier für regionale und überregionale Start‐ups. Seit August wird die Geschäftsführung um Prof. Dr. Klaus‐Michael Ahrend erweitert. „Ich nehme diesen Auftrag gerne an und freue mich auf die kommenden Aufgaben. Ein Fokus meiner Aktivitäten wird die intensivere Vernetzung des Gründerzentrums sein: zu den Unternehmen der Stadtwirtschaft und darüber hinaus“, sagt Prof. Dr. Klaus‐Michael Ahrend. „Es freut mich, dass Klaus‐Michael Ahrend neben seiner Vorstandstätigkeit bei der HEAG nun auch die Geschäftsführung des HUB31 wahrnimmt und es zukünftig stärker nachhaltig ausrichten wird“, ergänzt Oberbürgermeister Jochen Partsch.



Weitere Informationen zum HEAG‐Gründerfonds finden sich auf www.heag.de/gruenderfonds.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (