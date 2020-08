Pressemitteilung BoxID: 812775 (HEAG Holding AG - Beteiligungsmanagement der Wissenschaftsstadt Darmstadt (HEAG))

HEAG‐Geschäftsjahr 2019 mit solidem Ergebnis abgeschlossen

Regionale Wertschöpfung steigt auf 819 Millionen Euro / HEAG dankt Beschäftigten der kommunalen Unternehmen / wirtschaftliche Auswirkung der Covid‐19‐Pandemie auf die Stadtwirtschaft noch nicht quantifizierbar

Sowohl die HEAG als auch der HEAG‐Konzern blicken trotz abschwächender Entwicklung auf ein solides Geschäftsjahr 2019. Der HEAG‐Konzern erwirtschaftete einen Jahresüberschuss von 22,6 Millionen Euro (Vorjahr: 54,3 Millionen Euro). Das Jahresergebnis der HEAG lag 2019 bei 1,4 Millionen Euro (Vorjahr: 26,6 Millionen Euro) und der Bilanzgewinn bei 13,1 Millionen Euro. Der Rückgang resultiert im Wesentlichen aus den im Vergleich zum von Sondereffekten geprägten außergewöhnlich guten Geschäftsjahr 2018 geringeren Beteiligungserträgen. Die Stadt‐ und Kreis‐Sparkasse Darmstadt erhält für das Jahr 2019 die Pflichtdividende von 0,4 Millionen Euro. Die Wissenschaftsstadt Darmstadt kann über einen direkten Zufluss von 1,9 Millionen Euro verfügen.



Unterdessen erhöhte sich die regionale Wertschöpfung erneut. Sie betrug 51 Millionen Euro mehr als im Jahr 2018 und stieg damit auf 819 Millionen Euro. „Die HEAG als Führungsgesellschaft der Darmstädter Stadtwirtschaft ist ein verantwortungsvoller Partner, der zielgerichtet und mit Augenmaß die am Gemeinwohl orientierte Daseinsvorsorge für unsere Bürgerinnen und Bürger sicherstellt und weiterentwickelt. Wie wichtig eine gut funktionierende Daseinsvorsorge für die soziale Stabilität vor Ort ist, haben gerade die vergangenen Monate gezeigt. Die Produkte und Dienstleistungen der Stadtwirtschaft reichen in nahezu alle Lebensbereiche der Bevölkerung und besitzen eine hohe Systemrelevanz“, sagte der Vorsitzende des HEAGAufsichtsrats, Oberbürgermeister Jochen Partsch. „Wir danken insbesondere allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der kommunalen Unternehmen für ihr außerordentliches Engagement in Zeiten der Covid‐19‐ Pandemie. Die Kernleistungen, die das Zusammenleben in unserer Stadt und der Region prägen, hätten ohne ihre verantwortungsvolle Unterstützung nicht gewährleistet werden können“, ergänzen die HEAG‐Vorstände Prof. Dr. Klaus‐Michael Ahrend und Dr. Markus Hoschek. Der HEAG‐Konzern zählt zurzeit über 3.000 Beschäftigte.



Die Bilanzsumme der HEAG blieb im Jahr 2019 mit 711 Millionen Euro fast unverändert (Vorjahr: 719,5 Millionen Euro), die des HEAG‐Konzerns stieg leicht von 2.883 auf 2.917 Millionen Euro.



In das Ergebnis der HEAG fließen jährlich die Beteiligungserträge der Tochtergesellschaften ein. 2019 enthalten diese im Wesentlichen die phasengleich bilanzierten Dividenden der bauverein AG mit 7,5 Millionen Euro (Vorjahr: 11,2 Millionen Euro) und der ENTEGA AG mit rund 20 Millionen Euro (Vorjahr: 40,7 Millionen Euro). Für die HEAG mobilo GmbH hat die HEAG erneut einen Verlust übernommen, der wie im Vorjahr 12,8 Millionen Euro betrug.



Stadtwirtschaftsstrategie umsetzen, konsolidieren und erneuern



In ihrer Funktion als strategische Managementholding der Wissenschaftsstadt Darmstadt steuert die HEAG Beteiligungen und entwickelt sie planvoll weiter. Mithilfe eines synergieorientierten Geschäftsmodells erschließt sie wirtschaftliche Potenziale und schafft Mehrwerte für die Menschen und die Unternehmen vor Ort. Das veranschaulicht der aktuelle Geschäftsbericht.



Im Rahmen ihrer Steuerungsfunktion hat die HEAG 2019 die bis Ende dieses Jahres gültige Stadtwirtschaftsstrategie 2020 weiter umgesetzt und konsolidiert. Darüber hinaus lag ein Schwerpunkt auf der Überarbeitung und Erneuerung der Stadtwirtschaftsstrategie. Die neue Stadtwirtschaftsstrategie 2025 legt die strategische Ausrichtung der Beteiligungen für die Zeit von 2020 bis 2025 fest, die vornehmlich von Nachhaltigkeit, Digitalisierung und neuen Geschäftsmodellen geprägt wird.



Sie wurde durch einen Lenkungskreis unter der Leitung von Oberbürgermeister und Beteiligungsdezernent Jochen Partsch in enger Abstimmung mit den Fachdezernenten, den Fraktionen der Stadtverordnetenversammlung und den Geschäftsleitungen der maßgeblichen Beteiligungen erarbeitet.



Nachhaltige Lösungen, digitale Produkte



Nachhaltige Lösungen und digitale Produkte standen 2019 verstärkt im Fokus: So bereitete die HEAG die Einführung eines Mehrwegbecher‐Systems für Darmstadt und die Gründung der ausführenden HEAG FairCup GmbH vor. Die HEAG förderte die nachhaltige Verkehrswende durch moderne Mobilitätslösungen, indem unter anderem das Stellplatzangebot der HEAG book‐n‐drive Carsharing GmbH ausgeweitet wurde. Darüber hinaus hat die HEAG die Prozesse und IT‐Unterstützung zur Betreuung der ihr bewirtschafteten Parkplätze optimiert. Mit der Veröffentlichung der „Darmstadt im Herzen“‐Quartiersapp hat die HEAG eine zeitgemäße Anwendung geschaffen. „Darmstädter Bürgerinnen und Bürger können sich unter anderem über Mitfahrangebote oder den Entsorgungskalender informieren. Die App möchte das Miteinander im Quartier stärken und Anreize für einen nachhaltigen Alltag schaffen. Sie wird kontinuierlich mit weiteren Services ergänzt wie jüngst mit den Funktionen yes®‐Login, dem digitalen Vertrauens‐ und Identitätsdienst der Sparkassen oder der direkten Weiterleitung zum Ticketerwerb für die Darmstädter Freibäder “, so Prof. Dr. Klaus‐Michael Ahrend und Dr. Markus Hoschek. Auch das gleichnamige Online‐Portal www.darmstadtimherzen.de wurde mit Angeboten wie dem Karriereportal und einem Ehrenamtsportal erweitert.



Nachhaltigkeitsbericht löst Klimabericht ab



Die HEAG nutzt neben den digitalen Angeboten weitere Formate, um einen umfassenden, transparenten Einblick in die Darmstädter Stadtwirtschaft zu ermöglichen: Wie in den Vorjahren hat die HEAG auch 2019 im Auftrag der Wissenschaftsstadt Darmstadt den Beteiligungsbericht erstellt, der über die wirtschaftliche Lage der kommunalen Unternehmen informiert. Neu hinzugekommen ist der ebenfalls in städtischem Auftrag erstellte Nachhaltigkeitsbericht, der 2019 zum ersten Mal veröffentlicht wurde. Er orientiert sich inhaltlich an den von den Vereinten Nationen formulierten 17 Zielen einer nachhaltigen Entwicklung. Der Nachhaltigkeitsbericht, der den bisherigen Klimabericht ablöst, enthält umweltrelevante Indikatoren sowie weitere Fakten, wie z.B. die regionale Wertschöpfung. Die HEAG entsprach dem Deutschen Nachhaltigkeitskodex und half darüber hinaus den Beteiligungen, Aspekte nachhaltigen Handelns in ihren Arbeitsalltag zu integrieren. Die Expertise der HEAG in Nachhaltigkeit ist auch in den „Integrierten Klimaschutzplan Hessen 2025“ eingeflossen.



Informieren, vernetzen, Austausch fördern



Das neue Veranstaltungsformat „HEAG Bytes & Brezeln“ setzte 2019 das frühere Symposium Stadtleben fort. In den Vorträgen wurden Beispiele für die Zusammenarbeit von Stadtwirtschaft und Darmstädter Wissenschaftssowie Forschungseinrichtungen vorgestellt und erklärt, wie durch diese Kooperationen zeitgemäße Produkte entstehen. Den Auftakt machten Referenten des Fraunhofer‐Instituts für Graphische Datenverarbeitung (IGD), des Instituts Wohnen und Umwelt und von der Hochschule Darmstadt. Beim elften Stadtwirtschaftsforum brachte die HEAG erneut Stadtverordnete, Magistratsmitglieder sowie Vertreterinnen und Vertreter von städtischen Unternehmen und der Stadtverwaltung zusammen, um Einblicke in die Arbeit unterschiedlicher Beteiligungen zu geben und den Austausch zu fördern.



Starker Partner für Gründer



Innovative Start‐ups aus Südhessen finden in der HEAG einen starken Partner, der bei der Entwicklung und Verwirklichung neuer Geschäftsmodelle umfangreiche, vielseitige Unterstützung bietet. Im Rahmen des „HEAG‐Gründercoachings“ können Jungunternehmen auf Expertenwissen zurückgreifen. 2019 veranstaltete sie zudem innerhalb der bundesweiten Gründerwoche Deutschland den ersten „HEAG GründerKick“. Kooperationspartner waren die Wissenschaftsstadt Darmstadt und das Netzwerk Gründung Südhessen. Seit diesem Jahr fördert die HEAG außerdem mit dem HEAG‐Gründerfonds die Eigenkapitalbasis junger Unternehmen, sofern sie den vorgegebenen Kriterien entsprechen. Neben den langjährigen Partnerschaften mit dem Innovations‐ und Gründungszentrum HIGHEST (Home of Innovation, GrowtH, EntrepreneurShip and Technology Management) der TU Darmstadt und dem Career Center der Hochschule Darmstadt vertieft die HEAG nun auch die Zusammenarbeit mit dem Gründerzentrum HUB 31, das gemeinsam von Wissenschaftsstadt Darmstadt und IHK Darmstadt betrieben wird.



Moderner Wohnraum und Impulse zur Energie‐ und Verkehrswende



Auch die Tochtergesellschaften haben 2019 ihre Aktivitäten für eine generationenübergreifende Zukunftsvorsorge fortgesetzt: Mit dem Erwerb des Areals Ludwigshöhviertel und des Messplatzes in Darmstadt soll weiterer moderner, bezahlbarer Wohnraum geschaffen werden. Die bauverein AG hat seit 2011 1.400 Wohnungen errichtet, bis 2024 sollen weitere 2.100 Wohnungen folgen. Die 2019 neu gegründete bauTega GmbH wird sich der Wärmelieferung und der Effizienzsteigerung der Heizungsanlagen der Bauvereinsimmobilien widmen. Die ENTEGA AG hat ihre Kapazitäten zur regenerativen Stromerzeugung weiter ausgebaut. Der neue Windpark Hausfirste II bei Kassel soll bis Ende 2020 fertiggestellt werden. Darüber hinaus hat die ENTEGA die Kooperation mit den Kommunen in den umliegenden Landkreisen gestärkt. Dazu wurde auch ein Beteiligungsmodell entwickelt. Die HEAG mobilo GmbH hat für die Verkehrswende vor Ort in elektrisch betriebene Busse und in WLAN im ÖPNV investiert. Darüber hinaus wurden Planungen für Straßenbahnerweiterungen in den Ost‐ und Westkreis vorangetrieben.



Bestmögliche Daseinsvorsorge auch für die Zukunft



Die Covid‐19‐Pandemie und deren langfristige Auswirkung haben den Arbeitsalltag der HEAG und die geplanten Aktivitäten im Geschäftsjahr 2020 verändert. „Um die Gesundheit unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu schützen und Kontakte am Arbeitsplatz zu reduzieren, wurden flexible Lösungen für den Arbeitsalltag geschaffen. Geplante Veranstaltungen wie der vierte „Tag der Stadtwirtschaft“ konnten nicht durchgeführt werden. Dafür werden verschiedene digitale Projekte weiter ausgebaut oder neue initiiert“, schildern Prof. Dr. Klaus‐Michael Ahrend und Dr. Markus Hoschek. „Die HEAG bleibt als strategische Holding primäre Ansprechpartnerin der Wissenschaftsstadt Darmstadt und deren Beteiligungen und wird die Zukunft mitgestalten“, stellt Oberbürgermeister Jochen Partsch abschließend fest.



Der Geschäftsbericht ist online abrufbar auf: https://www.heag.de/holding/geschaeftsbericht/.





Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (