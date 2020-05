Pressemitteilung BoxID: 800984 (HEA - Fachgemeinschaft für effiziente Energieanwendung e.V.)

HEA startet Online-Angebot WOHNUNGSLÜFTUNG+

Neues Informationsportal begleitet Bauherren und Sanierer durch das gesamte Themenfeld der Wohnungslüftung

Benötigt mein Haus eine lüftungstechnische Maßnahme? Welches System passt zu meinem Projekt? Immer mehr Bauherren und Sanierer erkennen, dass gute Raumluft der Schlüssel für ein gesundes Wohnen ist. Grund genug für die HEA-Marktpartner der Lüftungsbranche, Bauherren und Modernisierern die Informationsplattform www.wohnungslueftung-plus.de anzubieten.



WOHNUNGSLÜFTUNG+ führt mit grundlegenden Informationen zum Luftaustausch und der Innenraumluftqualität an das komplexe Themenfeld der Wohnungslüftung heran. Von der Fensterlüftung bis zur gebäudezentralen Zu-/Abluftanlage werden in einer Systemübersicht die wichtigsten Eigenschaften übersichtlich verglichen. Die unterschiedlichen Technologieoptionen werden dann in „Infopaketen“ mitsamt dem passenden Zubehör umfassend erklärt.



Interaktive Hilfestellungen wie





Erklärfilme

eine geführte Gerätesuche für Lüftungsgeräte

der HEA-OnlineCheck Wohnungslüftung





sowie eine Aufklärung der größten „Lüftungsirrtümer“ runden das Informationsangebot ab. Sämtliche Inhalte des Informationsportals sind kostenfrei zugänglich.



Bildquelle: HEA / New Africa - stock.adobe.com

