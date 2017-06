Neu: Urbanes Baum- und Waldmanagement

Deutschlands erster Masterstudiengang für zukünftige Führungskräfte der städtischen Forstwirtschaft und des Baummanagements startet zu diesem Wintersemester 2017/2018 an der Göttinger HAWK-Fakultät Ressourcenmanagement. Absolventinnen und Absolventen aller forstlichen Bachelorstudiengänge sowie des Bachelorstudiengangs Arboristik können sich bis zum 1. August für den neuen Master „Urbanes Baum- und Waldmanagement“ bewerben. Das Studium bildet speziell zur Bewirtschaftung urbaner Bäume und Wälder aus.



In urbanen Wäldern steht die Forstwirtschaft unter anderen Vorzeichen als in ländlich geprägten Regionen. Die Einnahmen aus der Forstwirtschaft spielen in Städten und Ballungsräumen oft eine untergeordnete Rolle. Vielmehr prägen Erholungs- und Schutzfunktionen des Waldes sowie die positiven Auswirkungen auf die Gesundheit der Bevölkerung die Waldbewirtschaftung. Darüber hinaus fühlen sich die Bürger/innen in stärkerem Maße für ihren Wald verantwortlich. Diese Verantwortung können sie nur wahrnehmen, wenn die für den Wald verantwortlichen Wirtschafter/innen sie in die Entscheidungsprozesse einbinden. Dies betrifft die Entwicklung waldbaulicher und naturschutzfachlicher Strategien genauso wie die konkreten Bewirtschaftungsmaßnahmen vor Ort.



Interdisziplinäre Kompetenzen



Die verantwortlichen Mitarbeiter/innen stadtnaher Forstämter und Grünflächenämter müssen in der Lage sein, die besonderen Funktionen des urbanen Grüns zu erkennen und nachhaltig sicherzustellen. Sie müssen ebenso die Interessen des urbanen Wald- und Grünflächenmanagements gegenüber der Öffentlichkeit, den Medien und politischen Entscheidungsträgern vertreten.



Auf diese besonderen Herausforderungen bei der Entwicklung und Sicherung von urbanem Wald und Grün bereitet der Masterstudiengang Urbanes Baum- und Waldmanagement die Studierenden vor. Neben Modulen, die die Ökosystemdienstleistungen des Waldes und den urbanen Waldbau thematisieren, erwerben die Studierenden profunde Kompetenzen im Bereich der Kommunikation und Moderation, der Personalführung und des Konfliktmanagements, des Verwaltungsaufbaus und der politischen Willensbildung sowie der Stadt und Landschaftsplanung.





Allgemeines

Abschluss: Master of Science

Voraussetzungen: Bachelor Arboristik, Forstwirtschaft oder Forstwissenschaften

Bewerbungstermin: immer bis zum 01. August

Beginn: immer zum Wintersemester

Dauer: 4 Semester



