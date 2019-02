Neu im Regal: HAWESTA Thunfischsalat "Couscous"

28.02.19

Die beliebten Thunfischsalate von HAWESTA bekommen jetzt Verstärkung, denn ab März 2019 gibt es die neue Sorte HAWESTA Thunfischsalat "Couscous". Sie kombiniert saftige Thunfischstückchen (26 %) mit schonend zubereitetem Couscous (24 %) und buntem Gemüse wie Möhren und gegrillter Paprika. Verfeinert wird der Salat durch eine Marinade aus bestem Öl, einem Spritzer Zitronensaft, einem Hauch Minze und weiteren würzenden Zutaten. Die Neuheit begeistert alle, die es unkompliziert mögen und nach Abwechslung in der Alltagsküche suchen. Sie ist die ideale Lösung für den schnellen Hunger - ob im Büro, unterwegs oder zu Hause. Auch die Verwendungsmöglichkeiten sind so vielseitig wie das HAWESTA Sortiment selbst: Der neue Thunfischsalat schmeckt z.B. pur als Snack zwischendurch, als pikante Füllung in Tomaten oder Paprika oder begleitet von grünem Salat zum Abendbrot. Das Neuprodukt ist ab Ende März im Handel erhältlich.



Neu:

HAWESTA Thunfischsalat „Couscous“ (ab März 2019 im Handel)



Weitere Sorten:

HAWESTA Thunfischsalat „Mexiko“, „Mediterran“ & „India“ (seit April 2017 im Handel)



Unverbindliche Preisempfehlung je 160 g-Dose: 2,69 Euro.

