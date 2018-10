Marktführer für Trekkingreisen unterwegs in Berlin, Wien, München, Köln und Zürich

Rund um den Globus an nur einem Tag: Erstmalig geht Hauser Exkursionen, deutscher Marktführer für nachhaltige Trekkingreisen, auf Roadshow. An gleich fünf Standorten in Deutschland, Österreich und der Schweiz lädt der Münchner Veranstalter zu spannenden Vorträgen und Inspirationen für die nächste Trekkingtour ein. Beginn ist am 10. November 2018 im Zoo Palast Berlin mit Präsentationen zu Hawaii und Alaska, Grönland und Nepal. Langjährige Hauser-Reiseleiter berichten von ihren Wandererlebnissen auf brodelnden Vulkaninseln, zwischen Packeis und Fischerdorf sowie rund um majestätische Himalaya-Gipfel. Auf einen Samstagnachmittag voller Sehnsuchtsziele folgen im November 2018 noch vier weitere Wochenendtermine in Wien, München, Köln und Zürich – jeweils mit wechselndem Programm. Ergänzend zu den Präsentationen informieren Hauser-Mitarbeiter vor Ort über die Trekking-Highlights im Programm 2019. Der Eintritt ist gratis, die Anmeldung vorab unter www.hauser-exkursionen.de/roadshow/2018 erforderlich. TERMINE DER HAUSER-ROADSHOW 2018 Samstag, 10. November 2018 – Berlin (D) Einlass: 14.30 Uhr Beginn: 15 Uhr Vorträge: Hawaii und Alaska, Grönland und Nepal Veranstaltungsort: Zoo Palast, Hardenbergstr. 29a, 10623 Berlin Sonntag, 11. November 2018 – Wien (A) Einlass: 13.30 Uhr Beginn: 14 Uhr Vorträge: Hawaii und Alaska, Grönland, Italien und Mountainbike Madagaskar und Kirgisien Veranstaltungsort: Altes AKH Wien, Spitalgasse 2-4, Universitätscampus Hörsaal C2, Hof 2, EG, A-1090 Wien Samstag, 17. November 2018 – Fürstenfeldbruck bei München (D) Einlass: 10.30 Uhr Beginn: 11 Uhr Vorträge: Südbolivien und Chile, Hawaii und Alaska, Grönland, Italien, Zentralasien, Nepal und Namibia Veranstaltungsort: Stadtsaal, Veranstaltungsforum Fürstenfeld, Fürstenfeld 12, 82256 Fürstenfeldbruck Samstag, 24. November 2018 – Köln (D) Einlass: 12 Uhr Beginn: 12.30 Uhr Vorträge: Italien, Grönland und Nepal Veranstaltungsort: Residenzkino, Kaiser-Wilhelm-Ring 30-32, 50672 Köln Freitag, 30. November 2018 – Zürich (CH) Einlass: 18 Uhr Beginn: 19 Uhr Vorträge: Italien und Nepal Veranstaltungsort: Weißer Wind, Oberdorfstrasse 20, CH-8001 Zürich Durchführung in Kooperation mit b&b travel GmbH Weitere Auskünfte, Katalogbestellung und Buchung:Hauser Exkursionen International GmbH Spiegelstraße 9 – 81241 München – Fon +49 89 235006-0 info@hauser-exkursionen.de – www.hauser-exkursionen.de

Als Anbieter einer breiten Produktpalette verwirklicht Hauser Exkursionen seit 1973 eine besondere Art des Reisens. Der weltweit agierende Reiseveranstalter um Inhaber Manfred Häupl und Geschäftsführer Ovid Jacota hat sich dabei vor allem auf achtsame Trekkingreisen spezialisiert. An die 370 Routen führen in 88 Länder und abseits touristischer Hotspots. Im Vordergrund stehen intensives Natur- und Kulturerlebnis sowie ausreichend Zeit für die Begegnung mit den Menschen vor Ort - und sich selbst. Ein wichtiger Grundsatz ist die konsequente Umsetzung von umwelt- und sozialverträglichen Leitlinien. Das bedacht ausgewählte Programm richtet sich an alle, die gern draußen unterwegs sind. Alle Touren sind online und in den Katalogen "Go Easy", "Go Active" und "Go Alpine" nach Schwierigkeitsgraden unterteilt.