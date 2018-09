Hauser Exkursionen: Aktiv- und Abenteuertouren für Familien

Grizzlys in Kanada, Huskys in Schweden oder die Big Five in Afrika: Im Rahmen der Familientouren von Hauser Exkursionen erleben große und kleine Reisende tierische Abenteuer. Vom tropischen Sri Lanka bis in den hohen Norden Europas kombiniert der deutsche Marktführer für nachhaltige Slow-Trekking-Reisen intensive Naturerlebnisse mit kindgerechten Wildlife-Begegnungen und Safaris. Wanderungen, spannende Einblicke in fremde Kulturen und Badespaß runden das altersgemäße Aktiv-Programm ab. Mit durchschnittlich drei gleichgesinnten Familien bleibt die Gruppe überschaubar. Bei Touren mit dem Label „Explore International“ sind ab und an auch Teilnehmer aus England dabei, begleitet durch einen englischsprachigen Guide. Positiver Nebeneffekt: Kids (und Eltern) verbessern so ganz nebenbei ihre Sprachkenntnisse. www.hauser-exkursionen.de



1. Ostafrika mit Kindern – Karibu Watoto – Kenia und Tansania



Löwe, Zebra und Co. – bereits zum Sonnenaufgang bricht die internationale Gruppe in Kenia zur Pirschfahrt auf: Ausgerüstet mit Fotoapparat und Fernglas erlebt sie aufregende Momente im offenen Jeep. Denn der größte Nationalpark des Landes Tsavo West beheimatet neben den berühmten „roten“ Elefanten auch Giraffen, Löwen, Nashörner, Antilopen und Zebras. In Nairobi besuchen die Familien mit Hauser Exkursionen das Elefantenwaisenhaus sowie eine Aufzuchtstation für Giraffen und treffen die großen Tierkinder hautnah. Zum Abschluss der Ostafrika-Reise geht‘s auf die Gewürzinsel Sansibar in Tansania, wo der Trip mit Badespaß, Schnorcheln und Strandspaziergängen ausklingt.

Weitere Highlights: Internationale Gruppe mit Englisch sprechendem Driver Guide. Wandern in den Chyulu Hills & Übernachtung im Zeltcamp. Besichtigung eines Massai-Dorfs.

13 Tage ab 1.985 €/Pers. inkl. englischsprachiger Reiseleitung (ohne Flug). Für Kinder ab 8 Jahren.



2. Marokko – Familienkarawane entlang des Atlantiks



Im Wüstentakt gleitet die Kamelkarawane die marokkanische Atlantikküste entlang. Auf dem Rücken der Tiere entdecken Hauser-Gäste in der kühlen Morgenluft weite Dünen, Siedlungen und Sandstrände, im Zeltcamp angekommen sorgt ein Sprung ins Meer für Abkühlung. Begleitet wird die Gruppe auf ihrer Reise von einheimischen Beduinen, die abends am Lagerfeuer mit spannenden Geschichten und Musik unterhalten. Aus der Wüstenküche zaubern sie traditionelle Speisen. Die Kamel-Safari endet mit dem Besuch der weißen Fischerstadt Essaouira und der Königsstadt Marrakesch.

Weitere Highlights: Orientalische Paläste besichtigen. Trommlern und Märchenzählern auf dem Marktplatz Djemaa el Fna lauschen.

9 Tage ab 995 €/Pers. inkl. Flug und deutschsprachiger Reiseleitung. Für Kinder ab 8 Jahren.



3. Kanada mit Kindern – Familienspaß an der Westküste



Wilde Grizzlys in ihrer natürlichen Umgebung erleben Familien bei der Hauser-Reise durch Westkanada. Im Boot gleiten sie entlang der Küste und in Buchten, von denen sie den Tieren aus sicherem Abstand bei ihrem täglichen Treiben zuschauen – ohne sie zu stören. Gold suchen, Kajakfahren und ein Gang über die berüchtigte Capilano-Hängebrücke sind weitere Highlights dieser Abenteuerreise. Mit der Fähre setzt die Gruppe nach Vancouver Island über, wo Klein und Groß 800 Jahre alte Douglas-Tannen bestaunen und Höhlen erkunden. In Victoria bietet sich ein Stadtbummel oder der Besuch im First Nations Museum an, bevor es zurück nach Vancouver geht.

Weitere Highlights: Mit dem Grubenzug durch die Tunnel des Britannia Mine Museum fahren. Walbeobachtung im Pacific-Rim-Nationalpark. Wandertouren in Squamish und Whistler.

12 Tage ab 1.815 €/Pers. inkl. englischsprachiger Reiseleitung (ohne Flug). Für Kinder ab 6 Jahren.



4. Sri Lanka – Tropisches Inselerlebnis mit Kindern



Bei einer Jeep-Safari durch Sri Lankas Udawalawe- und Yala-Nationalpark kommen Familien asiatischen Elefanten ganz nah und erhaschen mit etwas Glück sogar einen Blick auf die getupften Ceylon-Leoparden. Während ihrer weiteren Reise erwarten Hauser-Gäste tosende Wasserfälle, Gewürzgärten, buddhistische Tempel und historische Städte. Sie besuchen den imposanten Löwenfelsen von Sigiriya ebenso wie die Stadt Kandy. Dort haben Kinder und Eltern die Möglichkeit, ihre Souvenirs selbst zu batiken. In den Bergen besichtigen sie eine Teeplantage und wandern zum Hochplateau Horton Plains, auch bekannt als das „Ende der Welt“. Die letzten Inseltage am Strand genießen die Teilnehmer zurück am Indischen Ozean.

Weitere Highlights: Besichtigung des Königspalasts Polonnaruwa. Rafting-Tour auf dem Kelani-Fluss. Besuch des Elephant Transit Home für Elefantenwaisenkinder.

14 Tage ab 1.395 €/Pers. inkl. englischsprachiger Reiseleitung (ohne Flug). Für Kinder ab 6 Jahren.



5. Familienreise Schweden – Entdeckerurlaub Wildnis Lappland



Selbst geangelten Fisch aus dem Räucherofen verzehren, mit Huskys herumtollen oder einen Sprung ins kühle Nass direkt vor dem Haus genießen: Schwedisch Lappland verspricht großen und kleinen Entdeckern Outdoor-Abenteuer pur. Neben glasklaren Seen und Flüssen erkunden Hauser-Gäste im hohen Norden tierreiche Urwälder mit Elchen, Luchsen und Adlern. Schon bei der Anreise beginnt der Familienspaß: Auf einem Geländemotorrad mit Anhänger werden Eltern und Kinder zur rustikalen Lodge geshuttelt.

Weitere Highlights: Kanutour am eigenen See. Ausflug nach Jukkasjärvi zu einem rekonstruierten Sami Camp. Das Naturphänomen Mitternachtssonne bestaunen.

8 Tage ab 1.165 €/Pers. inkl. deutschsprachiger Reiseleitung (ohne Flug). Für Kinder ab 5 Jahren.



HAUSER EXKURSIONEN international GmbH

Als Anbieter einer breiten Produktpalette verwirklicht Hauser Exkursionen seit 1973 eine besondere Art des Reisens. Der weltweit agierende Reiseveranstalter um Inhaber Manfred Häupl und Geschäftsführer Ovid Jacota hat sich dabei vor allem auf achtsame Trekkingreisen spezialisiert. 404 Touren führen in über 80 Länder und abseits touristischer Hotspots. Im Vordergrund stehen intensives Natur- und Kulturerlebnis sowie ausreichend Zeit für die Begegnung mit den Menschen vor Ort - und sich selbst. Ein wichtiger Grundsatz ist die konsequente Umsetzung von umwelt- und sozialverträglichen Leitlinien. Das bedacht ausgewählte Programm richtet sich an alle, die gern draußen unterwegs sind. Alle Touren sind online und in den Katalogen "Go Easy", "Go Active" und "Go Alpine" nach Schwierigkeitsgraden unterteilt.









