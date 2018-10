Die neuen "Hauser Exkursionen"-Kataloge 2019 sind da

24.10.18

Über 400 Seiten voller Outdoor-Abenteuer und intensiver Begegnungen: Hauser Exkursionen, deutscher Marktführer für nachhaltiges Slow Trekking, präsentiert seine Kataloge 2019. Globetrottern stehen insgesamt 404 Routen in über 80 Ländern zur Auswahl. Es geht zu Fuß, mit dem Rad oder im Kanu von Kanadas wilden Flüssen zu den höchsten Gipfeln Nepals, von Namibias Dünen bis in den Dschungel Costa Ricas. 52 Neutouren hat der Münchner Anbieter in sein Programm aufgenommen, zum Beispiel Kirgistan – Pferdetrekking im Himmelsgebirge oder Äthiopien – Vom Dach Afrikas zum Inneren der Erde. „Neben vielen spannenden neuen Trekkingreisen haben wir unser Portfolio besonders in den Bereichen Rad und Familien ausbauen und schärfen können“, so Ovid Jacota, Geschäftsführer von Hauser Exkursionen. Wie immer richtet sich der Reiseveranstalter an alle, die Lust auf fremde Kulturen haben und gern in der Natur unterwegs sind – gemütliche Genusswanderer ebenso wie Berg-Enthusiasten. Für sie setzt Hauser Exkursionen bei seinen Katalogen wieder auf die bewährte Dreiteilung nach Schwierigkeitsgraden: „Go Easy“, „Go Active“ und „Go Alpine“. Gratis-Bestellung und digitaler Blätterkatalog unter www.hauser-exkursionen.de



Tipp: Ausgewählte Destinationen und Trekking-Highlights stellt Hauser Exkursionen bei seiner ersten Roadshow im November 2018 in Wien, München, Köln und Zürich vor. Der Eintritt ist gratis, die Anmeldung vorab unter www.hauser-exkursionen.de/roadshow/2018 erforderlich.

