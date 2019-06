Pressemitteilung BoxID: 757134 (Haus-, Wohnungs- und Grundeigentümerverein von Kiel und Umgegend e.V.)

Es gibt bessere Beispiele!

Haus & Grund Kiel kritisiert die Gemeinde Heikendorf

Die geplante Wiedereinführung von Straßenausbaubeiträgen in der Gemeinde Heikendorf trifft bei Haus & Grund Kiel auf Ablehnung. „Dieses überholte und für alle Grundeigentümer über die Maßen belastende Instrument wieder einführen zu wollen, ist ein Affront“, so Haus & Grund-Geschäftsführer Sönke Bergemann. Heikendorf solle sich das benachbarte und deutlich größere Schwentinental zum Beispiel nehmen. Dort habe man vor kurzem die Straßenausbaubeitragssatzung ohne Wenn und Aber aufgehoben. Richtig sei allerdings die Forderung aus den Kommunen, sie bei der Finanzierung nun nicht im Regen stehen zu lassen. Die Gemeinden sollten im Wege des Finanzausgleichs eine wirklich wirksame Kompensation erhalten. Mit „ Kleinbeträgen“ von 50.000 € wie jetzt in Heikendorf sei es nicht getan, so Bergemann. Schließlich müsse doch auch die Landesregierung ein großes Interesse daran haben, einerseits das Privateigentum als Altersvorsorge zu entlasten, andererseits die Leistungsfähigkeit der Kommunen zu bewahren.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (