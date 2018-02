Das Denkmal schützen - dem Bürger nützen?

Haus & Grund Kiel kritisiert die Entscheidung, die seit Jahrzehnten umstrittenen und bei den Kieler Bürgern weitgehend unbeliebten Pavillons auf dem Alten Markt unter Denkmalschutz zu stellen. Damit würde, so Geschäftsführer Sönke Bergemann, die Ausgangslage für eine Fortentwicklung gerade dieses ebenso wichtigen, wie hoffnungsvollen Bereiches zugunsten einer (Wieder-)Belebung der nördlichen Altstadt verschlechtert. Niemand nehme die Pavillons als Bereicherung des Stadtbildes wahr. Die Gestaltung des gesamten, stadthistorisch so wichtigen Areals sei unbefriedigend und bleibt es wohl nun auch erstmal. Bergemann regt an, diese Entscheidung noch einmal zu überdenken.



Keinesfalls aber sollten dadurch die gerade erst intensivierten Bemühungen zur Belebung der Innenstadt zurückgefahren werden. Haus & Grund werde sich daran weiter intensiv beteiligen. Eine Stadt und ihre Gestaltung sollen dem Bürger nutzen, nicht einer kleinen Interessengruppe.

Haus-, Wohnungs- und Grundeigentümerverein von Kiel und Umgegend e.V.

Der Eigentümerverein Haus & Grund Kiel vertritt die Interessen von rund 11.500 Mitgliedern. Die Haus & Grund Immobilien GmbH Kiel betreut ca. 9000 Wohn- und Gewerbeeinheiten. Die Verlag & Service GmbH gibt die Norddeutsche Hausbesitzer Zeitung heraus und verlegt zahlreiche wohnungswirtschaftliche Produkte.

