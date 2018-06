Auf dem Weg in die Zukunft

Am gewohnten Ort, dem Kieler Schloss, aber unter neuen Vorzeichen, fand die Mitgliederversammlung von Haus & Grund Kiel statt. Im Vorfeld konnten sich die privaten Grundeigentümer davon überzeugen, welche Herausforderungen, aber auch Chancen mit dem Thema Smart Home verbunden sind. Sowohl in Fachvorträgen als auch bei Ausstellern wurden neue Entwicklungen in der Verbesserung des Wohnkomforts, aber auch der Wohnsicherheit vorgestellt.



Die eigentliche Mitgliederversammlung stand hingegen ganz unter dem Zeichen der Bedeutung des privaten Grundeigentums bundesweit, aber auch in Kiel. Stolze 76 Prozent aller neu gebauten Wohnungen in Mehrfamilienhäusern gehen auf die Initiative von Privatpersonen zurück. Die rund 11.500 Mitglieder von Haus & Grund Kiel bilden mit ihren rund 57.500 Wohnungen einen Anteil von fast 40 Prozent des gesamten Wohnungsmarktes. Ihre Investitionen, jährlich fast 140 Millionen Euro, sichern darüber hinaus ca. 3500 Arbeitsplätze in der örtlichen Wirtschaft. Darauf wies Vereinsvorsitzender Götz Bormann in seiner Ansprache hin, machte aber zugleich deutlich, wie wichtig es sei, diesen wertvollen und für die Wohnraumversorgung unersetzlichen Bestand zu erhalten und zu fördern. Insofern sei jeglicher staatlicher Eingriff, zum Beispiel die Mietpreisbremse oder aber auch eine Anhebung von Grundsteuern, schädlich - ja sogar gefährlich.



Die Eigentümer bleiben aber gefordert, in ihre Immobilien zu investieren. Hierbei wolle der Verein sie tatkräftig unterstützen, was mit der im Vorfeld veranschaulichten Thematik Smart Home nun in einem ersten Schritt geschehen sei. Der Verein werde dieses Format von Veranstaltungen weiter fortführen, so Bormann.



Im Zuge der Mitgliederversammlung wurde die Beisitzerin Karin Hagemann-Stark in ihrem Amt bestätigt. Im Anschluss berichtete Oberbürgermeister Dr. Ulf Kämpfer über die städtebauliche Fortentwicklung, insbesondere in der Innenstadt. Er unterstrich die Bedeutung der privaten Grundeigentümer und lobte die enge Zusammenarbeit zwischen der Landeshauptstadt und dem Kieler Verein. Nicht nur im Rahmen der Wohnungsmarktakteure, sondern auch bei der Belebung der Innenstadt und vielen anderen Fragen sei Haus & Grund Kiel ein wichtiger und hilfreicher Ansprechpartner.

Haus-, Wohnungs- und Grundeigentümerverein von Kiel und Umgegend e.V.

Der Eigentümerverein Haus & Grund Kiel vertritt die Interessen von rund 11.500 Mitgliedern. Die Haus & Grund Immobilien GmbH Kiel betreut ca. 9000 Wohn- und Gewerbeeinheiten. Die Verlag & Service GmbH gibt die Norddeutsche Hausbesitzer Zeitung heraus und verlegt zahlreiche wohnungswirtschaftliche Produkte.

