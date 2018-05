Perspektive Eigentum - 120 Jahre Haus & Grund Schleswig-Holstein

„Perspektive Eigentum ist die neue Bezeichnung für den Landesverbandstag Haus & Grund Schleswig-Holsteins,“ verkündete Alexander Blažek, Vorsitzender des Eigentümerverbands, anlässlich der Jahrestagung vor rund 750 Besuchern und Ehrengästen in der TriBühne in Norderstedt. Der Name „Perspektive Eigentum“ zeige den Facettenreichtum von Haus & Grund. Der Verband sei Interessenvertretung, Berater, Kooperationspartner und mit über 68.300 Mitgliedern eine starke Vereinigung der privaten Grundeigentümer mit einer 120jährigen Tradition.



„Wir wollen sicherlich keinen Kaiser wiederhaben, aber auch aus der jetzigen Perspektive gab es vor 120 Jahren bei Immobilien vorbildliche Entwicklungen, zum Beispiel im Städtebau“, erläuterte der Verbandschef. Die damals errichteten Gründerzeitquartiere erfreuten sich auch heutzutage großer Beliebtheit. Das liege an zwei Dingen: Der Blockrandbebauung und der Bebauung auf kleinen Parzellen. Der Vorteil sei, den öffentlichen Straßenraum und den privaten Hinterhof räumlich zu trennen. Diese Form des Städtebaus werde den menschlichen Bedürfnissen gerecht. Wohngebäude auf kleinen Parzellen zu errichten, hätte zu interessanten und abwechslungsreichen Fassaden geführt. Diese Gebäude hätten private Bauherren errichtet, deren Erben sich hingebungsvoll um den Erhalt der Immobilien kümmerten, nach wie vor eine hohe Verbundenheit zum Quartier hätten und sich vor Ort engagierten. Derzeit würde beim Wohnungsbau hingegen viel falsch gemacht. Die Kommunen würden ihre Planungshoheit „outsourcen“ und aus Bequemlichkeit große Baugrundstücke an einzelne Investoren vergeben. Folge sei die derzeit vielfach kritisierte Klötzchenarchitektur zur Renditemaximierung sowie Stadtviertel ohne Wohn- und Aufenthaltsqualität.



„Die Mietpreisbremse muss jetzt endlich weg. Bei der Reform der Grundsteuer darf es nicht teurer werden. Die Grunderwerbsteuer muss ´runter, um den Weg in die eigenen vier Wände zu erleichtern.“ Dazu forderte Blažek im Dialog mit Ministerpräsident Daniel Günther die Jamaika-Koalition auf. Ein Schritt in die richtige Richtung sei es gewesen, dass Kommunen die Straßenausbaubeiträge abschaffen könnten. Diese Abgabe sei nicht mehr zeitgemäß und könne Hausbesitzer ruinieren.



„Haus & Grund ist und bleibt ein starker Verband. Wir wachsen, weil uns unsere zufriedenen Mitglieder weiterempfehlen.“ Das berichtete Verbandsdirektor Hans-Henning Kujath den Delegierten aus den Haus & Grund Ortsvereinen im Rahmen der geschlossenen Mitgliederversammlung. Der Verband sei im letzten Jahr um 835 auf insgesamt 68.304 Mitglieder angewachsen. „Unser Ziel bleibt es, im Jahr 2020 die Schwelle von 70.000 Mitgliedern zu überschreiten,“ sagte Kujath weiter. Haus & Grund Schleswig-Holstein sei schon jetzt der fünftgrößte Landesverband auf Bundesebene.



Haus & Grund vertritt die Interessen des privaten Grundeigentums in Schleswig-Holstein. Von den 1.482.141 Wohnungen im Lande gehören 51,7 Prozent selbstnutzenden Eigentümern. Von denen auf dem Wohnungsmarkt angebotenen 716.542 Wohnungen gehören 437.807 Wohnungen privaten Kleinvermietern (entspricht 61,1 Prozent). Im Eigentum privater Grundeigentümer stehen daher 78,8 Prozent aller auf den schleswig-holsteinischen Wohnungsmarkt angebotenen Wohnungen. Den Mitgliedern von Haus & Grund Schleswig-Holstein gehören rund 321.000 Wohnungen. Diese verfügen damit über 21,6 Prozent des gesamten Wohnungsmarkts im Lande. Die privaten Eigentümer investieren rund 1,8 Milliarden Euro jährlich in den Wohnungsbestand und sichern damit 46.000 Arbeitsplätze.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren