Haus & Grund zur November-Steuerschätzung und zur Jamaika-Halbzeitbilanz

Die Jamaika-Koalition regiert seit zweieinhalb Jahren und hat damit Halbzeit.



Nach der November-Steuerschätzung wird das Land Schleswig-Holstein rund 59 Millionen Euro mehr einnehmen als bisher geplant. Für die Einnahmen der Kommunen wird ebenfalls ein Anstieg gegenüber den bisherigen Erwartungen prognostiziert.



Dazu erklärte Alexander Blažek, Vorstandsvorsitzender des Grundeigentümerverbandes Haus & Grund Schleswig-Holstein, wörtlich:



„Wir fordern die Jamaika-Koalition auf, die Straßenausbaubeiträge endgültig abzuschaffen. Das ist eine der offenen Baustellen – im wahrsten Sinne des Wortes – für die zweite Halbzeit der Landesregierung aus CDU, FDP und Bündnis 90/Die Grünen. Der Haushalt des Landes und der Kommunen gibt es her, auf diese antiquierte und bürokratische Einnahmequelle endgültig zu verzichten. Kein Bürger begreift, warum er für Gemeindestraßen zur Kasse gebeten wird; Autobahnen, Bundes- Landes- und Kreisstraßen hingegen aus dem allgemeinen Steueraufkommen finanziert werden. Ebenso unverständlich ist der aktuelle Flickenteppich bei der Erhebung dieser Abgabe. Einige Kommunen wie Kiel und Lübeck haben auf Straßenausbaubeiträge verzichtet, in anderen Gemeinden – teilweise in unmittelbarer Nachbarschaft – werden diese nach wie vor erhoben.



Ganz wichtig ist auch, mit den Mehreinnahmen das Einbruchschutzprogramm des Landes zu verlängern. Die für dieses Jahr bereit gestellten 1 Million Euro waren schon im Juli verbraucht. Mit diesem Programm muss der selbstnutzende Eigentümer mindestens 1.000 Euro zum Beispiel in einbruchshemmende Fenster investieren und bekommt dann einen Zuschuss in Höhe von 15 Prozent.



Arbeit wartet auf das Regierungsbündnis bei der Grundsteuerreform. Haus & Grund empfiehlt hier, dem einfachen und unbürokratischen Flächenmodell, das sowohl Bayern, aber auch die benachbarte Metropole Hamburg umsetzen wollen, zu folgen. Das wertabhängige Modell des Bundesfinanzministers Olaf Scholz birgt die Gefahr, erheblich teurer zu werden und die Wohnkosten nach oben zu treiben. Hier würde es Monika Heinold schwer fallen, ihr Versprechen der Aufkommensneutralität zu halten.



Bei der Grunderwerbsteuer ist die Finanzministerin allerdings auf dem richtigen Kurs, den Ersterwerb einer Immobilie für junge Familie von dieser Abgabe zu befreien. Warum ihr Vorstoß, das Steuerschlupfloch der sogenannten „share deals“, mit der Immobilienkonzerne diese Abgabe vermeiden, in Berlin gescheitert ist, muss die GroKo beantworten. Hier wäre Schützenhilfe des CDU-Ministerpräsidenten Daniel Günther für seine standhafte Kabinettskollegin Monika Heinold erforderlich.



Wohnungspolitisch ist Jamaika gut aufgestellt. Die nutzlose Mietpreisbremse abzuschaffen, war mutig und fördert Investitionen. Um den Wohnungsmarkt zu entspannen, ist das Motto: „Bauen, bauen, bauen“ nach wie vor richtig. Den Dachgeschossausbau und die Gebäudeaufstockung zu erleichtern, war vollkommen richtig und setzt eine alte Forderung von Haus & Grund um. So kann schnell neuer Wohnraum entstehen.

