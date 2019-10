Pressemitteilung BoxID: 773048 (Haus & Grund Schleswig-Holstein - Verband Schleswig-Holsteinischer Haus-, Wohnungs- und Grundeigentümer e. V.)

Haus & Grund zur Änderung der Landesbauordnung

Mit Gesetz vom 01. Oktober 2019 wurde die Landesbauordnung (LBO) geändert. Heute sind die Änderungen in Kraft getreten. Laut Innenministerium gebe es spürbare Erleichterungen im Baubereich. Dachgeschossausbau und Holzbau würden vereinfacht.



Dazu erklärte Alexander Blažek, Vorsitzender des Grundeigentümerverbandes Haus & Grund Schleswig-Holstein, wörtlich:



„Das wurde aber auch Zeit! Haus & Grund hatte schon Mitte 2018 eine Reform der Landesbauordnung vorgeschlagen, um das Bauen zu erleichtern. Jetzt kann es losgehen mit dem Dachgeschossausbau und der Gebäudeaufstockung. Nach unserer Einschätzung gibt es ein Potential von 30.000 neuen Wohnungen in Schleswig-Holstein. In Hamburg, wo eine vergleichbare Novelle bereits Anfang 2018 in Kraft getreten ist, geht eine Studie sogar von über 75.000 neuen Wohnungen aus.



Ich fordere die zuständigen Ämter auf, den Bauherrn zu helfen, schnell Baugenehmigungen für den Dachgeschossausbau zu erteilen und keine bürokratischen Hürden aufzuerlegen. Leider ist oftmals ein größeres Interesse an Großprojekten festzustellen. Dabei schaffen kleine Maßnahmen unter dem Strich viel mehr Wohnraum. Für den Dachgeschossausbau und die Gebäudeaufstockung muss nämlich nicht aufwendig neues Bauland ausgewiesen werden.



Mehr Mut zur Lücke – im wahrsten Sinne des Wortes - hätte ich mir bei dem Thema Stellplatznachweis gewünscht. Die Kommunen haben auch nach Reform der Landesbauordnung die Möglichkeit, das Bauen durch Stellplatzauflagen massiv zu verteuern. Das treibt die Mieten in die Höhe.“

