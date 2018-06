Haus & Grund zu "share deals" bei der Grunderwerbsteuer

„Die Jamaikaregierung wollte laut Koalitionsvertrag ‚das Steuerschlupfloch der sogenannten Share Deals schließen‘. Davon kann nach dem heutigen Beschluss der Finanzministerkonferenz keine Rede mehr sein. Bedauerlicherweise ist die - mutig wie ein Löwe - gestartete Bundesratsinitiative Schleswig-Holsteins als Papiertiger gelandet.“ So kommentierte Alexander Blažek, Verbandsvorsitzender von Haus & Grund Schleswig-Holstein, die Meldung aus dem Finanzministerium ironisch. Share deals seien zutiefst ungerecht, da private Erwerber von Grundeigentum dieses Steuerschlupfloch nicht nutzen könnten, um die Grunderwerbsteuer zu umgehen. Ein Beispiel sei der Erwerb der Buwog durch Vonovia. Beim Kaufpreis von rund 5,2 Milliarden Euro hätte der Immobilienkonzern nicht 338 Millionen Euro (Steuersatz 6,5 Prozent), sondern nicht einen Cent Grunderwerbsteuer an den Fiskus gezahlt.



„Die angekündigte Senkung der Grunderwerbsteuer von der bundesweiten Rekordhöhe um einen halben Prozentpunkt auf 6,5 Prozent ist der sprichwörtliche Tropfen auf den heißen Stein. Daher brauchen wir Ausnahmeregelungen für den Ersterwerb der eigenen vier Wände für Familien“, forderte der Verbandschef Finanzministerin Monika Heinold unmittelbar auf. Bei einer Immobilie im Wert von 300.000 € würden dann immer noch 18.000 € Grunderwerbsteuer fällig. Wir kämen jedoch von 10.500 € bei ursprünglich 3,5 Prozent Grunderwerbsteuer bis zum 31.12.2011 in Schleswig-Holstein. Dabei seien die hohen Nebenkosten laut Prof. Dr. Michael Voigtländer, Leiter des Kompetenzfelds Finanz- und Immobilienmärkte des Instituts der deutschen Wirtschaft (Köln) die größte Hürde, Wohneigentum zu erwerben. Daher sei die Wohneigentumsquote in Deutschland mit 45,4 Prozent (Schleswig-Holstein: 51,7 Prozent) signifikant niedriger als bei den europäischen Nachbarn (z. B. Niederlande: 69 Prozent). Die eigenen vier Wände seien nach wie vor die beste Altersversorgung.



„Bezahlbaren Wohnraum kommen wir mit einer Grunderwerbsteuer von 6,0 Prozent nicht näher“, kritisierte Blažek. Wenn das Land beim Bauland weiter abkassiere, könnten keine niedrigen Mieten als Ergebnis dabei herauskommen. Diese Rechnung gehe schlicht und ergreifend nicht auf.

Haus & Grund Schleswig-Holstein - Verband Schleswig-Holsteinischer Haus-, Wohnungs- und Grundeigentümer e. V.

Haus & Grund Schleswig-Holstein vertritt die Interessen des privaten Grundeigentums und hat landesweit über 68.000 Mitglieder.





