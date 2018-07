Haus & Grund Schleswig-Holstein unterzeichnet Bündnis für Glasfaserausbau

„Die Digitalisierung ist eine Chance für den ländlichen Raum. Der Anschluss an die Glasfaserversorgung wird so wichtig wie der Strom- und Wasseranschluss. Darum ist Haus & Grund Schleswig-Holstein selbstverständlich beim Bündnis für den Glasfaserausbau dabei.“ Das sagte Alexander Blažek, Verbandsvorsitzender von Haus & Grund Schleswig-Holstein, anlässlich der heutigen Unterzeichnung des entsprechenden Memorandums des schleswig-holsteinischen Wirtschaftsministeriums. Privaten Grundeigentümern, denen rund 80 Prozent der Wohnungen in Schleswig-Holsteins gehörten, empfehle der Verband, sich um den Glasfaseranschluss zu kümmern. Das stelle eine Investition in die Zukunftsfähigkeit der Immobilie dar.



„Die Frage, ob die Wohnung einen Glasfaseranschluss hat, wird künftig ausschlaggebend für die Vermietung sein,“ prognostizierte der Verbandschef. Nur wenn diese Technologie vorhanden sei, könne der Mieter das Internet zeitgemäß nicht nur für das Streaming zahlreicher Onlineangebote nutzen, sondern auch Homeoffice machen. Das sei in der heutigen Arbeitswelt von zunehmender Bedeutung. Dann könne der ländliche Raum, wo Immobilienpreise noch niedriger seien, auch für junge Familien wieder attraktiver werden.



„Smart Home ist eines der Zukunftstrends. Diese Technik setzt aber ein schnelles Internet voraus,“ erläuterte Blažek. Ohne Glasfaseranschluss ließen sich die Vorzüge dieser Technik nicht vollumfänglich nutzen. Insbesondere für technologieaffine Eigenheimbesitzer spiele Smart Home eine immer größer werdende Bedeutung. Zum Beispiel könne bereits aus dem Büro die Fußbodenheizung auf eine angenehme Temperatur gebracht werden, um zum Feierabend daheim ein wohliges Raumklima vorzufinden.



Haus & Grund Schleswig-Holstein vertritt die Interessen des privaten Grundeigentums und hat im Lande über 68.000 Mitglieder.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren