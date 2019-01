Barleys Forderungen zur Mietpreisbremse sind Wahlkampfgetöse

24.01.19

„Von einer Justizministerin erwarte ich mehr Seriosität. Man merkt, dass die Spitzenkandidatin der SPD zur Europawahl schon im Wahlkampfmodus ist. Das Gutachten stellt Barley und der gesamten Bundesregierung ein Armutszeugnis aus.“ Mit diesen deutlichen Worten kommentierte Alexander Blažek, Verbandvorsitzender von Haus & Grund Schleswig-Holstein die heute seitens der Bundesministerin für Justiz, Dr. Katharina Barley, vorgestellte Evaluierung der Mietpreisbremse. Nach der Studie gebe es kaum Erkenntnisse, ob das Ziel der Mietpreisbremse, erschwinglichen Wohnraum für untere Einkommensschichten zu sichern oder zu erreichen, erfüllt worden sei. Internationale Erfahrungen dazu seien ernüchternd. Stärkere Eingriffe in die Preisbildung könnten sogar weitreichende negative Folgen für den Wohnungsmarkt haben, hätten die Gutachter des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) festgestellt. Es sei daher aus Sicht von Haus & Grund aberwitzig, wenn Barley hingegen eine Verlängerung der Mietpreisbremse fordere. Dabei sei dieses Instrument nach der Begründung des Gesetzentwurfs nur eines von mehreren Elementen einer aktiven Wohnungspolitik. In den Bereichen Baulandbereitstellung, sozialer Wohnungsbau und kommunale Liegenschaftspolitik zum Beispiel habe die Bundesregierung nach Auffassung des DIW die Zeit nicht genutzt, die Knappheit auf den Wohnungsmärkten zu reduzieren.



„Die Landesregierung sollte sich jetzt ein Herz nehmen und die wirkungslose Mietpreisbremse abschaffen,“ forderte der Verbandschef die Jamaika-Koalition auf, ein Wahlversprechen einzulösen. Die Wohnraumförderung des Landes sei im bundesweiten Vergleich vorbildlich und die Mietpreisbremse daher in Schleswig-Holstein überflüssig. Dieses Signal sei wichtig, weil es ein Zeichen für Sachpolitik und gegen Populismus sei.

