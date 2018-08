Haus & Grund Hessen fordert aufgrund offizieller Zahlen die Senkung der Grunderwerbsteuer - weiterer Spielraum durch Einschränkung der Share Deals

„Wenn das Land es mit der Begrenzung von Bau- und Wohnkosten ernst meint, muss es bei der Grunderwerbsteuer anfangen“, sagt vor dem Hintergrund der Zahlen des Statistischen Landesamts Hessen Wolfram Kieselbach, der Stellvertretende Vorsitzende des Landesverbands Haus & Grund Hessen. Das Land selbst gehöre jedoch aktuell zu den Preistreibern bei Bauen und Wohnen. Im Jahr 2013 hatte der hessische Grunderwerbsteuersatz noch 3,5 % betragen und war dann in schneller Folge auf 5 und dann 6% erhöht worden.



Nach den offiziellen statistischen Zahlen hat sich in Hessen das Grunderwerbsteueraufkommen durch Steuererhöhungen und vermehrte Immobilienkäufe in den letzten fünf Jahren mehr als verdoppelt: von 563 Mio. Euro 2012 auf zuletzt 1,387 Mrd. Euro 2017.



Finanzminister Schäfer an sein Versprechen erinnert



Kieselbach erhebt für Haus & Grund Hessen die Forderung, erwartete Steuermehreinnahmen durch Einschränkung der Share Deals 1:1 für eine Senkung der Grunderwerbsteuer für alle privaten Erwerber zu verwenden. Damit tue man etwas für die „Kleinen Leute“. Durch die Erhöhung der Hürden für sogenannte Share Deals wird die Umgehung der Grunderwerbsteuer durch große Immobilienunternehmen erschwert.



An seine früheren Ankündigungen in dieser Richtung wolle man den Hessischen Finanzminister nun erinnern. Entsprechende Äußerungen von ihm nach der jüngsten Finanzministerkonferenz, die hierzu Beschlüsse gefasst hatte, sehe man positiv. Allerdings erwarte man jetzt sehr bald konkrete Schritte: Nämlich eine Schätzung der hierdurch erwarteten Mehreinnahmen, damit mindestens in dieser Größenordnung der Grunderwerbsteuersatz in Hessen umgehend gesenkt werden kann. Somit werde das Bauen gerade für junge Familien erleichtert, die die Grunderwerbsteuer vom Eigenkapital aufbringen müssen.



„Schon die exorbitanten Mehreinnahmen alleine sollten wohl eine Senkung des Steuersatzes möglich machen, umso mehr die Begrenzung der Share Deals“, so abschließend Wolfram Kieselbach.

Haus & Grund Hessen Landesverband Hessischer Haus-, Wohnungs- und Grundeigentümer e.V

