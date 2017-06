Haus & Grund Hessen: Sicherheitstipps gegen Einbrüche in der Urlaubszeit - Hinweis auf Fördermöglichkeiten Vorsicht in Sozialen Netzwerken

Haus und & Grund Hessen fordert kurz vor Beginn der hessischen Sommerferien verstärkte Anstrengungen des Staates, um die Bürger und ihr Eigentum vor Wohnungseinbrüchen zu schützen. Dies gelte nämlich besonders in der Urlaubszeit, so Landesverbandgeschäftsführer Younes Frank Ehrhardt, die von den Tätern bevorzugt genutzt werde.



„Es ist Aufgabe des Staates, seine Bürger mit Hilfe der von diesen entrichteten Steuermitteln vor Einbrüchen zu schützen und somit deren Sicherheit zu gewährleisten", meint der Vertreter von Haus & Grund Hessen. Beim Einbruchsschutz geschehe dies offensichtlich nicht in ausreichendem Maße, die Opfer hätten nicht nur materielle Schäden zu tragen, sondern auch die psychischen Belastungen durch Bruch der Privatsphäre und verlorenes Sicherheitsgefühl.



Prävention und Vorsicht in Urlaubszeit



Neben einer besseren Ausstattung der Polizei sieht Ehrhardt einen entscheidenden Eckpfeiler in der Einbruchsprävention. Nach zwei bis fünf Minuten erfolgloser Bemühungen ließen die Täter meistens von ihrem Vorhaben ab, um nicht entdeckt zu werden.



Gekippte Fenster oder Haustüren, die lediglich ins Schloss gezogen sind, könnten einladend auf den Einbrecher wirken, warnt Ehrhardt. Schlechte Beleuchtungen böten Einbrechern einen guten Sichtschutz. Gerade in Urlaubszeiten gelte es, nicht den Eindruck zu erwecken, dass die Wohnung für längere Zeit verlassen wurde. Anzeichen seien dauerhaft hochgezogene Rollläden oder überlaufende Briefkästen. Verwandte oder Nachbarn könnten hier für Abhilfe sorgen. Auch beim Veröffentlichen von Urlaubsaufenthalten in sozialen Netzwerken sei Vorsicht geboten.



Förderung für Sicherheitsmaßnahmen



Ehrhardt weist hin auf KfW-Förderprogramme zur Einbruchsprävention im Rahmen des KfW-Programms „Altersgerecht Umbauen". Es gewährt Haus- und Wohnungseigentümern sowie Mietern (mit Zustimmung des Eigentümers) Zuschüsse für Investitionen in den Einbruchschutz. Eigenständig gefördert wird beispielsweise der Einbau von Alarmanlagen sowie sicheren Türen und Fenstern. Bei allen Maßnahmen sind sowohl Materialkosten als auch Handwerkerleistungen förderfähig. Wer Maßnahmen zum Einbruchschutz an einem bestehenden Wohngebäude oder einer Eigentumswohnung durchführen lässt, erhält je nach Höhe der Investitionskosten Zuschüsse von mind. 200 Euro bis max. 1.500 Euro. Der Mindestinvestitionsbetrag für die Summe aller Maßnahmen liegt bei 2.000 Euro. Haus & Grund Hessen fordert auch hier eine erweiterte steuerliche Absetzbarkeit der Maßnahmen.



„Haben am Ende jedoch alle Vorkehrungen den Einbrecher nicht davon abhalten können ans Ziel zu gelangen, sollten Bewohner umgehend ihre Hausratversicherung kontaktieren. Diese erstattet grundsätzlich die Wiederbeschaffungskosten für gestohlene Gegenstände und die Aufwendungen für Reparaturen etwa von aufgebrochenen Fenstern und Türen", so Ehrhardt abschließend.

Haus & Grund Hessen Landesverband Hessischer Haus-, Wohnungs- und Grundeigentümer e.V

Haus & Grund Hessen - Landesverband der Hessischen Haus-, Wohnungs- und Grundeigentümer e.V. ist die Dachorganisation der 82 örtlichen Haus-, Wohnungs- und Grundeigentümer-Vereine in Hessen mit insgesamt über 60.000 Mitgliedern. Unser Verband nimmt am politischen Geschehen teil und stärkt dadurch die Position des privaten Haus-, Wohnungs- und Grundeigentums in Hessen. Wir vertreten die Interessen der hessischen Haus- und Grundeigentümer gegenüber Politik, Behörden und Öffentlichkeit.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren