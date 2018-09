Gelungene Veranstaltung von Haus & Grund Hessen zur Landtagswahl mit hochkarätigen Referenten

20.09.18

Die zentrale Veranstaltung von Haus & Grund Hessen zur Landtagswahl – „Perspektive: Wohnen in Hessen und Deutschland“ im mit über 300 Gästen vollbesetzten Saal der Wiesbadener Casino-Gesellschaft bewegte sich fachlich auf hohem Niveau.



Referenten und Diskutanten der von Manfred Köhler (FAZ) moderierten Veranstaltung waren Christian Streim, Vorsitzender von Haus & Grund Hessen, Christian Lindner MdB, Bundesvorsitzender der FDP, Ulrich Caspar MdL, Wohnungspolitischer Sprecher der CDU-Fraktion im Hessischen Landtag sowie Günther Rudolph MdL, Parlamentarischer Geschäftsführer der hessischen SPD-Landtagsfraktion.



Christian Streim bekannte sich dazu, dass das Wohnen vielfältig bleibt, dass Wohnen leistbar ist und dass der Staat den privaten Eigentümern ausreichend finanzielle Spielräume lässt, um den Wohnraum zukunftsfähig zu halten. Er stellte klar, dass 2/3 der hessischen Mietwohnungen von privaten Vermietern zur Verfügung gestellt werden. Repräsentative Umfragen würden belegen, dass diese Vermietergruppe im laufenden Mietverhältnis selten die Miete erhöhe.



Streim stellte mit Bedauern fest, dass die Politik den Menschen vorgaukele, verschärfte Regelungen würden Wohnungssuchenden den Zugang zu begehrten Wohnungen erleichtern. Vehement setze er sich für eine Versachlichung der Debatte ein. Viele Vermieter sähen sich als „Kapitalist“ und Sündenbock an den Pranger gestellt. Haus & Grund Hessen sehe die große Gefahr, dass sich die privaten Vermieter im Angesicht eines negativ behafteten Bildes in der öffentlichen Wahrnehmung, einer immer schärfer werdenden Beschränkung der Eigentumsfreiheit durch staatliche Regulierungen und einer gehäuft beklagten Unwirtschaftlichkeit des Vermietungsgeschäfts vermehrt dazu entschließen könnten, sich aus dem Vermietungsgeschäft zurückzuziehen.



Dies würde zwangsläufig dazu führen, dass auf der Vermieterseite immer mehr gesichtslose Großunternehmen stehen, die tatsächlich ein ausschließliches Interesse an Renditemaximierung haben, nicht jedoch an guten und möglichst langen Mietverhältnissen. Letztlich würde gerade den Mietern damit ein Bärendienst erwiesen.



Gegen „einseitige Dämonisierung“ der Eigentümer



Gegen die „einseitige Dämonisierung“ der Eigentümer sprach sich auch Christian Lindner aus. Er will neben der Kaltmiete die Kostensteigerungen betrachtet sehen, die durch Energiekosten, Steuern und Bauvorschriften z. B. die EnEV die Mieter belasten. Auch dürften die ländlichen Räume nicht abgehängt werden. Die Mietpreisbremse verbiete sich schon aus Respekt vor dem Eigentum. Mit ihr verhindere man lediglich, „dass es ein Preissignal“ gibt. Sie sei nicht nur wirkungslos sondern schädlich. Intensiv warb er für Baulandausweisungen, Aufstockungen und das Anheben der Eigentumsquote in Deutschland.



Ulrich Caspar ging anhand der „Schwarmstädte“ auf den Zuzug in den Ballungsraum ein, die öffentliche Hand habe bisher bei der Ausweisung von Bauland versagt. Wenn die Kommunen das Monopol zur Ausweisung von Bauland hätten, trügen sie hier auch die Verantwortung. Die CDU wollen in Hessen baulandausweisende Kommunen im kommunalen Finanzausgleich begünstigen. Günther Rudolph gab sich erst gar keine Mühe, die Mietpreisbremse zu verteidigen, sondern forderte: Bauen, bauen, bauen. Grundstückspreise müssten „runter“, das Land dürfe nicht spekulieren wie mit dem alten Frankfurter Polizeipräsidium. Der Landesentwicklungsplan Hessen sei unter den Grünen stark eingeschränkt worden, was die Grundstückspreise nach oben treibe. Außerdem müsse der ländliche Raum stärker eingebunden werden. Weitere Themen der intensiven zweistündigen Diskussion, die sich in vielen Einzelgesprächen noch fortsetzte, waren u. a. die Grunderwerbsteuer und die Straßenbeiträge.

