Aufführungen des Vajswerk Recherche Theater Berlin

Ida Fink: Der Tisch



Vajswerk Recherche Theater Berlin



Deutschsprachige Erstaufführung

im Haus der Wannsee-Konferenz



Samstag, 20.01.2018, 14.00 Uhr und 16.00 Uhr

Sonntag, 21.01.2018, 14.00 Uhr und 16.00 Uhr

Montag, 22.01.2018, 16.00 Uhr

im Haus der Wannsee-Konferenz

Am Großen Wannsee 56 - 58, 14109 Berlin



Eintritt: 10 € / 7 €

Anmeldung mit VVK nur über: info@vajswerk.de



Am Jahrestag der Wannsee-Konferenz findet in der Gedenk- und Bildungsstätte die deutschsprachige Erstaufführung von Ida Finks „Der Tisch“ statt, am Samstag, 20. Januar um 14.00 Uhr.



Ida Fink überlebte Selektionen und Massenexekutionen im deutsch-besetzten Galizien und führte später Interviews mit anderen Überlebenden der Shoah für Yad Vashem.

Im Zentrum ihres mehrfach ausgezeichneten, schriftstellerischen Werkes stehen die jüdischen Menschen Osteuropas – dem willkürlichen und systematischen Morden ausgesetzt. Fiktiver Ausgangspunkt für „Der Tisch“ sind Zeugenbefragungen für einen Prozess gegen die Täter.



Die fünf Aufführungen finden nun in einem Haus der Täter statt – aus der Perspektive der Opfer.



Schauspielerinnen und Schauspieler aus Wien, Basel und Berlin spielen in einer Produktion vom Recherchetheater Vajswerk.



Mit freundlicher Unterstützung der Heinz und Heide Dürr Stiftung und der Gedenk- und Bildungsstätte Haus der Wannsee-Konferenz.

