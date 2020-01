Pressemitteilung BoxID: 783237 (Haus der Kulturen der Welt)

Das HKW-Jahresprogramm 2020

Im Jahr 2020 intensiviert das HKW seine Auseinandersetzung mit den drängenden Fragen der Gegenwart und ihren historischen Bedingungen in einer Vielzahl von Programmen mit sehr diversen und spezifischen thematischen Setzungen: Das HKW präsentiert die sensationelle Rekonstruktion des Bilderatlas Mnemosyne von Aby Warburg (gemeinsam mit der Gemäldegalerie) und ruft den Bildungsherbst aus, es fragt nach dem Singverhalten von Nachtigallen im Tiergarten und erkundet digitale Archive, um Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft in einen Dialog zu bringen.



Die Langzeitprojekte, die seit 2013 das Bild des HKW als Haus für Gegenwartsforschung prägen, werden 2020 miteinander vernetzt und kontinuierlich weiterentwickelt – vom Anthropozän bis Das Neue Alphabet.



Nach dem einjährigen Feldforschungsprojekt Mississippi. An Anthropocene River, das im November 2019 mit einem Campus in New Orleans abgeschlossen wurde, wendet sich das Anthropocene Curriculum in diesem Jahr den Praxiszusammenhängen im vielschichtigen Zusammenspiel von Mensch, Natur und Technologie zu. Das im Herbst 2020 stattfindende Campus-Format eröffnet unter dem Titel The Shape of a Practice einen experimentellen Lernraum, in dem u. a. untersucht werden soll, wie (digitale) Infrastrukturen und Werkzeuge als Praktiken einer gemeinsamen und geteilten Wissensproduktion dienen können.



2020 zeigt das HKW die umfassende Rekonstruktion des Bilderatlas Mnemosyne von Aby Warburg. In dem Ausstellungsprojekt wird erstmalig die umfassende Sammlung der Tafeln mit Warburgs originalem Bildmaterial gezeigt. Diese navigieren die Bild- und Kunstgeschichte von der Renaissance bis zur Gegenwartskultur und spannen einen Bogen von Fragen der Archivierung und Themen des Mappings bis hin zu einem neuen Zugang zu kanonisierten Bildern und Praktiken des Samplings. Der von den technischen Neuerungen seiner Zeit faszinierte Kunst- und Kulturhistoriker Aby Warburg schuf mit seinem Bilderatlas vor fast einem Jahrhundert nicht nur einen grundlegenden Beitrag für die heutigen Bild- und Medienwissenschaften, sondern auch frühe Muster und visuelle Techniken für die digital geprägte Gegenwart.



Einen weiteren thematischen Akzent setzt das HKW in diesem Herbst mit der Ausstellung Bildungsschock. Lernen, Politik und Architektur in den 1960er und 1970er Jahren, dem partizipativen Projekt Bildung in Beton und der dritten Ausgabe des erfolgreichen Formats Schools of Tomorrow in Zusammenarbeit mit zehn Berliner Schulen. Mit dem Bildungsherbst erforscht das HKW die Vielfalt historischer und aktueller Konstellationen von Lernräumen und Wissensarchitekturen und möchte darüber hinaus das spekulative Nachdenken über das Lernen von Morgen anregen. Auf den Sputnikschock von 1957 folgten eine Bildungsexplosion und eine kurze Epoche der Experimente. Heute stehen nicht nur die Einsicht um die Begrenztheit des westlichen Weltbildes und die globalen Verflechtungen dieser Bildungsoffensive im Fokus, sondern die Fragen nach zukünftigen Formen von Bildung, Lernumgebungen und Wissensvermittlung werden angesichts der gegenwärtigen Transformationen wieder ganz grundsätzlich gestellt.



Ausgehend von der Erkenntnis, dass die Erfahrungen von Verlust und Neuanfang, Aufbruch und Ankommen und dem Leben im Übergang grundlegend für die deutsche Nachkriegsgeschichte sind, schafft das Projekt Archiv der Flucht einen Raum für bislang weitgehend ungehörte Oral Histories. In welchem Formen kann sich die Gegenwartsgesellschaft mit den sie prägenden vielschichtigen und diversen Erzählungen von Migrationserfahrungen beschäftigen? Welche Möglichkeiten für ein lebendiges und detailliertes Archiv ergeben sich aus den persönlichen Erfahrungen geflüchteter und migrierter Menschen? Das Archiv der Flucht ist digitaler Gedächtnisort und Befragung des Selbstbildes der deutschen Gesellschaft zugleich.



Das Festival Wassermusik ist seit über zehn Jahren ein Fixpunkt der Berliner Open-Air-Saison. 2020 gibt der Mississippi den Takt vor: Der Fluss, der die USA von Nord nach Süd durchquert und an dessen Ufern Menschen schon vor tausenden Jahren siedelten, Verkehrsader für Plantagenwirtschaft und Sklaverei, Paradebeispiel einer anthropozänen Landschaft, ist auch die Wiege der US-amerikanischen Musik: In New Orleans entstanden Jazz und Funk, in seinem Delta der Blues, in Memphis der Rock'n'Roll. Das Festival präsentiert die ganze Bandbreite der Mississippi-Musik: Jazz, Funk, Blues, Cajun, Zydeco, R&B, Folk, Bluegrass und alte und neue Mischformen – etwa Bounce oder Trailer Trap.



Nach den Anstößen, die das HKW im vergangenen Jahrzehnt – etwa mit dem Anthropozän-Projekt – gegeben hat, möchte das Haus auch im kommenden Jahrzehnt die global-lokalen Zusammenhänge und Herausforderungen der Gegenwart kritisch begleiten. Da es darum gehen muss, die Welt neu zu sehen, spielen künstlerisch-ästhetische Verfahren eine herausgehobene Rolle. Neben der sinnlichen Unterscheidbarkeit der neuen Phänomene geht es auch um ihre ethische Einordnung, die in sozialen und politischen Praxen eingeübt werden muss. In diesem Sinne versteht sich das HKW als eine Probebühne für das 21. Jahrhundert.

