Porträt der wilden Sechziger in London

04.12.18

Frank Habichts Fotografien der Sechziger Jahre in London sind das Zeugnis einer Generation im Aufbruch. Sein neuer Prachtband As it was. Frank Habicht’s Sixties stellen Pop und Tradition einander gegenüber, und lassen die Lebhaftigkeit der Swinging Sixties in all ihrer revolutionären Ästhetik unmittelbar spürbar werden.



Als der deutsche Fotograf Frank Habicht Anfang der sechziger Jahre nach London kommt, steckt die Pop Revolution der Swinging Sixties gerade in den Startlöchern. Flower Power, freie Liebe - Make Love and Not War - dies sind die Mottos einer progressiven Jugendkultur, die sich nach tiefgreifenden sozialen und politischen Veränderungen sehnt und diese in Mode, Musik und Lifestyle zum Ausdruck bringt. Habicht verliebt sich unmittelbar in den lebhaften Geist seiner Generation und fängt den Kontrast von Tradition und Aufbruch innerhalb der britischen Haustadt in seinen Fotografien ein. Seine Bilder der gesellschaftlichen Wandels stoßen in den folgenden Jahren auf umfassende Resonanz.



1969 schreibt Valerie Mendes vom renommierten Metropolis Magazine über Frank Habicht: »London ohne seine Menschen wäre in der Tat eine leblose Stadt. Habicht entdeckt nicht die Mode an sich, sondern die Männer und Frauen, die sie tragen; nicht die Orte als solche, sondern jene, die hier leben und arbeiten. Bei Habicht verbinden sich Kontraste: Haut und Wasser, Bäume und Haare, weiche Kurven mit Metall und Stein. Anhand jener Widersprüche schafft er es, den einzigartigen Herzschlag Londons einzufangen und die Stadt in all ihrer Rastlosigkeit zu porträtieren.«



Frank Habicht (*1938) wuchs in Hamburg auf und studierte hier an der Schule für Fotografie. Anfang der sechziger Jahre zog er nach London, wo er schnell zu einem der gefragtesten Fotografen der Popkultur avancierte. Er fotografierte für Zeitungen und Magazine wie The Guardian, Die Welt, Camera Magazine und Twen und porträtierte Musik- und Filmgrößen wie Mick Jagger und die Rolling Stones, Jane Birkin, Christopher Lee und Vanessa Redgrave. Heute lebt er in Neuseeland.



AS IT WAS

FRANK HABICHT'S SIXTIES

Hrsg. Florian Habicht, Texte von Heather

Cremonesi, Frank Habicht, Valerie Mendes,

Gestaltung von Julia Wagner, grafikanstalt

Englisch

2018. 240 Seiten, 193 Abb.

gebunden

28,00 x 33,00 cm

ISBN 978-3-7757-4490-4

50,00 EUR

