Jia Aili - Apokalyptische Szenarien in Öl

Einsame Gestalten in surreal anmutenden Landschaften: Die Ölbilder des chinesischen Künstlers Jia Aili besitzen eine Intensität, die ihresgleichen sucht. Ailis erste Monografie spiegelt sein Werk der letzten Dekade und skizziert ein Zukunftsszenario, in dem der Mensch nur noch eine Episode ist.



Jia Aili wurde 1979 in der nordchinesischen Stadt Dandong geboren. Ein Ort an der Grenze zu Nordkorea, der für eisige Winter und düstere Horizonte bekannt ist. Die melancholische Stimmung dieser Landschaft findet sich auch in Ailis Werk wieder: Nach dem Studium der Ölmalerei an der Lu Xun Akademie für Bildende Künste in Shenyang festigte der Künstler einen charakteristischen Stil, der zeitgenössische Stimmungen mit einem traditionellen figurativen Stil aus Studien Alter Meister der westlichen Kulturgeschichte kombiniert.



Aili thematisiert in seinen großformatigen Gemälden die drastischen Veränderungen im China der letzten 50 Jahre. Seine Arbeiten vermitteln ein Gefühl von Erstaunen und Faszination im Angesicht des technischen Fortschritts. Auf die rasche Urbanisierung schaut der Maler mit schwermütig reflektierendem Blick. Ailis episch-visionäre Gemälde zeigen den Menschen in einer apokalyptischen Umgebung. Ruinöse Szenerien werden von einzelnen Gestalten bevölkert, konfrontiert mit einer unbarmherzigen Umwelt.



»The job of the artist ist always to deepen the mystery,« wusste schon Francis Bacon und hält mit diesem Zitat Einzug in das Vorwort der Monografie Jia Aili. Stardust Hermit. Die Publikation dokumentiert seine Ausstellungen der letzten Dekade und demonstriert anhand einzelner Werke, auf welch unterschiedliche Inspirationsquellen der junge, zurückgezogen lebende Chinese zurückgreift.



JIA AILI

STARDUST HERMIT



Text von Nicola Foulkes

Gestaltung von Julia Wagner

Vorwort von Fabien Fryns

Beiträge von Phil Tinari



Englisch

2017. 220 Seiten, 100 Abb.

gebunden

34,00 x 29,00 cm

ISBN 978-3-7757-4125-5



60,00 EUR

Hatje Cantz Verlag

Hatje Cantz ist ein international wegweisender Fachverlag für Kunst, Architektur und Fotografie. Seit 1945 produziert und verlegt Hatje Cantz mit fundierter Expertise, Begeisterung für das Handwerk und einem konsequent hohen Qualitätsanspruch individuelle Publikationen. Aktuell erscheinen jährlich rund 200 neue Titel im Verlagsprogramm.



Hatje Cantz versteht sich, insbesondere auch im digitalen Zeitalter, als Bindeglied zwischen Museen, Künstlern, Galerien, Sammlern und Kunstinteressierten. Die Vermittlung von Wissen - inhaltlich wie visuell - sowie die Begeisterung für Kunst stehen stets im Fokus des Engagements.



Als konsequente Fortführung des Portfolios und um den Anspruch Kunst auch über das Medium Buch hinaus erfahrbar zu machen, lanciert Hatje Cantz im Rahmen der EDITION GERD HATJE u.a. Arbeiten auf Papier, Fotoarbeiten und Kunstobjekte in streng limitierten, signierten Auflagen.



www.hatjecantz.de

www.editiongerdhatje.com

