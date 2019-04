Pressemitteilung BoxID: 748030 (Harzer Tourismusverband e.V.)

K6 Seminarhotel in Halberstadt ab sofort "Qualitätsgastgeber"

Prädikat "Qualitätsgastgeber Wanderbares Deutschland" verliehen

Wandern ist die beliebteste Outdooraktivität der Deutschen. Laut einer Studie sind knapp 70 Prozent der deutschsprachigen Bevölkerung aktive Wanderer und verbringen gelegentlich, regelmäßig oder sogar ihren kompletten Urlaub auf Wanderwegen. Mit über 9.000 km ausgeschilderter Strecken hat auch der Harz einen festen Platz auf der Wanderkarte der Naturliebhaber.



Mit steigenden Erwartungen der Gäste an das Angebot bedarf es hoher Qualitätsstandards, besonderer Serviceleistungen sowie bedürfnisorientierter Zusatzangebote. Das Prädikat „Qualitätsgastgeber Wanderbares Deutschland“ des Deutschen Wanderverbands zeichnet eben jene Tourismusbetriebe aus, die die bundeseinheitlichen Qualitätskriterien erfüllen.



Das K6 Seminarhotel in Halberstadt wurde heute mit diesem Prädikat ausgezeichnet und gehört nun in die Reihe wanderfreundlicher Gastgeber im Harz. Direkt am Landschaftspark Spiegelsberge und nahe des Zentrums der mehr als 1200 Jahre alten Stadt Halberstadt gelegen, bietet das Hotel seinen Gästen neben den insgesamt 118 Zimmern und zwei Appartements, auch ein Restaurant mit frischer und abwechslungsreicher Küche, zahlreiche Tagungsräume, eine Sauna und einen Fitnessraum sowie eine weitläufige Außenanlage, die zu weiteren sportlichen Aktivitäten, wie Volleyball oder Tischtennis einlädt.



Heute gratulierte Andreas Lehmberg, stellv. Geschäftsführer des HTV, zur erfolgreichen Zertifizierung und überreichte Ellen Hinz und Jennifer Breuste (Hoteldirektion) in Anwesenheit von Thilo Faßhauer (Wanderführer des Hotels) und Jörg Gardzella (Inhaber und Geschäftsführer) die Urkunde. Das K6 Seminarhotel darf das Label für drei Jahre tragen und ist auf diese Weise für den Gast schon während der Urlaubsplanung als wanderfreundlicher Betrieb klar erkennbar.



Interessierte Gastgeber oder Gastronomiebetriebe können sich direkt an den Harzer Tourismusverband wenden, der gern Auskünfte zum Thema unter Tel. 05321 34040 oder per E-Mail info@harzinfo.de erteilt. Alle bereits zertifizierten Beherbergungsbetriebe können unter www.wanderbares-deutschland.de eingesehen werden.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (