Nachwuchs im Fokus

„Unser höchstes Gut? Die Mitarbeiter!“ Florian Ultsch, Prokurist der Harry’s Home Hotels, sieht Gastfreundschaft als zentrales Erfolgselement im Betrieb. Deshalb setzt die österreichische Hotelgruppe mit dem innovativen Baukastenprinzip auf gezielte Nachwuchsförderung. „Lehrlinge genießen bei uns zahlreiche Benefits“, sagt Ultsch. „Klar ist Wertschätzung wichtig – wir vergeben aber auch Geldpreise und Übernachtungen für starke Zeugnisse oder gewonnene Wettbewerbe.“ So geschehen bei Julia Willinger aus dem Harry’s Home Wien: Die Hotel- und Gastgewerbeassistentin im dritten Lehrjahr holte jüngst Gold bei den Österreichischen Staatsmeisterschaften der Lehrlinge in Tourismusberufen. Infos für Lehrlinge und offene Stellen unter www.harrys-home.com/karriere



Gemeinsam in die Zukunft. Die angehenden Hoteliers der Harry’s Home-Gruppe kommen jeden Sommer zu „Lehrlingsdays“ zusammen, wo ein gemeinsames Teambuilding-Programm absolviert wird. Dabei geht es für Florian Ultsch vor allem um den gegenseitigen Motivationsaustausch: „Wir wollen kommunikative, hilfsbereite Gastgeber fair ausbilden.“ Die Tiroler Unternehmerfamilie Ultsch um Florian und Vater Harald („Harry“) wird neben den Standorten München, Wien, Linz, Graz und Dornbirn im April 2019 mit dem Harry’s Home Zürich ihre erste Dependance in der Schweiz eröffnen. Derzeit arbeiten insgesamt 18 Lehrlinge in den Betrieben der Hotelgruppe.



Weitere Auskünfte unter www.harrys-home.com

Harrys Home Holding AG

Harry‘s-Home-Gründer Harald Ultsch eröffnete 2015 mit München nach Graz (2006), Linz (2009), Dornbirn (2010) und Wien (2012) sein erstes Haus außerhalb der österreichischen Landesgrenzen, 2019 soll das Harry‘s Home Hotel Zürich erste Gäste empfangen. Die „Harry‘s Home“-Hotelgruppe ist bereits mehrfach ausgezeichnet, unter anderem 2016 mit dem „Top hotel Opening Award“ sowie als „Tirols bestes Familienunternehmen 2017“.

