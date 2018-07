Sommerparty im Harley Container

Strahlend blauen Himmel, chromblitzende Harleys und fetzigen Rock ’n’ Roll – mehr braucht es nicht, um Motorradfans ein breites Grinsen ins Gesicht zu zaubern. Diese sollten daher am 21. und 22. Juli den Harley Container in Bremen besuchen, denn der Harley-Davidson Vertragshändler bietet ihnen das ganze Wochenende lang ein Programm nach ihrem Geschmack. Zu den Highlights zählt die große Roadshow „Harley on Tour“, die an beiden Tagen in der Hansestadt Station macht: ein tiefschwarzer Harley-Truck, voll beladen mit neuen US-Bikes, die kostenlos und unverbindlich Probe gefahren werden dürfen. Mehr als 20 Modelle aus allen Baureihen stehen zur Auswahl – Führerschein genügt, denn auf Wunsch verleiht das „Demo Ride“-Team obendrein Helm und Jacke.



Harley-Fahrer und -Fan Ingo Kantorek, Star der Reality Soap Köln 50667 auf RTL II, hat bereits versprochen, mit von der Partie zu sein. Schließlich wird er nicht nur seine neue Maschine in Bremen abholen, sondern auch eine Auktion zugunsten des Bundesverbands Kinderhospiz e.V., dem Dachverband für ambulante und stationäre Kinderhospizeinrichtungen in Deutschland, leiten. Unter den Hammer kommen beispielsweise ein Wochenende mit einer Harley-Davidson, eine Harley-Lederjacke, Harley-Shirts und eine Motorabstimmung auf dem Prüfstand der Tuningprofis von Don Performance. Im Showroom des Harley-Davidson Händlers sorgen derweil neben den neuen auch zahlreiche gebrauchte Harleys für Gesprächsstoff. Etliche vom Werkstatt-Team umgebaute Custombikes und das umfangreiche Angebot an Originalzubehör wecken die Lust auf Veränderung an der eigenen Maschine. Im Außenbereich findet man überdies einen Anbieter klangvoller Auspuffanlagen. Und natürlich werden auch all jene fündig, die noch nach Motorradbekleidung oder nach lässigen neuen Fashionprodukten suchen. Für leckeres American Food und guten Kaffee sorgt Daisy’s Diner aus Oyten und für Cocktails zeichnet Bremens wohl bekanntester Barkeeper Jost Haibach verantwortlich. Den passenden Sound zur Veranstaltung liefert die Band Cat Talk mit Rockabilly, der Laune macht und unmittelbar in die Beine geht.



Jarno und Timo Heinevetter, die beiden Geschäftsführer der Bremer Harley-Davidson Vertretung, und ihr Team laden alle Motorradfans aus Bremen und dem Umland herzlich ein, dabei zu sein – am kommenden Samstag und Sonntag von jeweils 10 bis 17 Uhr. Man trifft sich beim Harley Container, Europaallee 1-3. Weitere Informationen gibt’s unter www.harley-container.de.

Harley-Davidson Germany GmbH

