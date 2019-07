Pressemitteilung BoxID: 759109 (Harley-Davidson Germany GmbH)

Size does matter

Vom 3. bis zum 8. September lässt Harley-Davidson die European Bike Week steigen

.



• Ausstellung der 2020er-Modelle inklusive der LiveWire

• Fashionshows und neue Zeltkonzepte

• Jumpstart, Probefahrten, Softail Experience Rides, Custombike-Show und Parade

• The Picturebooks live on stage



Es gibt große Events, sehr große und riesige. Die European Bike Week gehört in die letztgenannte Kategorie. „Faak“, wie die meisten die Veranstaltung an Kärntens gleichnamigem, türkisblauem See nennen, ist ein einziger Superlativ – und das seit 1998, als Harley-Davidson hier die erste Motorradfete steigen ließ. Inzwischen gehört es unter Bikern zum guten Ton, wenigstens einmal im Leben dabei gewesen zu sein. Doch wer diese Veranstaltung in Österreichs Bikerparadies einmal erlebt hat, der kommt garantiert wieder. Und so wuchs die Party in mehr als zwei Jahrzehnten über sich selbst hinaus.



Das 2019er-Datum – 3. bis 8. September – steht bereits rot markiert in den Terminkalendern Tausender Music- und Petrolheads, die gute Laune, eine relaxte Atmosphäre und gewundene Sträßchen durch herrlich alpine Landschaften zu schätzen wissen. In der ersten Septemberwoche werden daher wieder Schwärme von Zweiradtreibern aus aller Herren Länder gen Kärnten pilgern. Rund um den See wird gefeiert und einmal mehr wird das rund 40.000 Quadratmeter große Harley Village in Faak den Pulsschlag des Events vorgeben. Hier trifft man sich zum Entspannen und Fachsimpeln, um Bikes, Food, Drinks und Musik zu genießen und natürlich zum Shoppen. Dazu laden rund 20 Harley-Davidson Vertragshändler sowie unzählige weitere Zelte der freien Trader ein, in denen vom Halstuch über Customparts bis hin zum kompletten Motorrad schlichtweg alles geboten wird, was das Herz all jener erwärmt, die Benzin im Blut haben. Zweimal täglich geben neuerdings Fashionshows Anregungen zur Überarbeitung der Harley Garderobe. Neu ist auch die Harley Bar, ein Großzelt mit Livebühne in der Customizer Area des Village. Ein Oktoberfest nach Bikerart mit Brezen, Weißwürsten und Bier aus dem Steinkrug feiert man im ebenfalls neuen Faaktober-Zelt, das sich ebenso an der Main Plaza befindet wie die Harley Lounge, eine neue Open-Air-Location, in der in aller Seelenruhe Cocktails, Burger und ein Entertainmentprogramm genossen werden dürfen. Noch größer und aufwendiger präsentiert sich 2019 die beliebte Vida-Loca-Bar. Am Freitag treffen sich im Village wieder einmal Menschen, die Vernunft zwar nicht ablehnen, jedoch zeitweise auch mal prima ohne sie auskommen: In der Harley-Davidson Custombike-Show geht es um Pokale und die Ehre. Das Village bildet auch den Ausgangspunkt für die geführten Touren in das Kurveneldorado der umliegenden Alpenregion und hier findet man im Expo-Zelt neben Künstler David Uhl und seinen Werken die dazu passenden Milwaukee-Irons für das Jahr 2020 – allen voran die LiveWire, das erste elektrisch angetriebene Motorrad eines Großserienherstellers. Auf der Main Plaza darf jeder auf den Fahrsimulatoren ausprobieren, wie sich Harley Fahren anfühlt. Führerscheinbesitzer melden sich derweil an der Kreuzung von Bahnhofstraße und Seeufer-Landesstraße zu einer Probefahrt oder einem rund zweistündigen, geführten Softail Experience Ride durch die schönsten Kurven der Region an. Für die große Parade startet man wieder das eigene Bike, um zu einer grandiosen Abschiedsrunde aufzubrechen, die traditionell von Tausenden Kärntnern bejubelt wird. Und wenn allabendlich Showrunden um den See gedreht werden und entlang der Dorfstraße der Parkraum für die Bikes knapp und knapper wird, rocken etliche Livebands das Village. Zu den musikalischen Top Acts zählen in diesem Jahr The Picturebooks, die im März ihr fünftes Studioalbum veröffentlicht haben. Darüber hinaus entern unter anderem Password Monkey, Bruzzler, die Stiletto Rockband, Shooting Star und Prof. Washboard die Bühnen des Village.



Fazit: Wer in der ersten Septemberwoche zu Hause bleibt, verpasst nicht weniger als die Megafete des Jahres! Weitere Informationen findet man unter events.harley-davidson.com.





