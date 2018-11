Mallorca und die wilde 13

15.11.18



475 Gäste mit 385 Bikes im ausgebuchten Robinson Club Cala Serena

Geführte Ausfahrten, Partytime und Live Acts bestimmten den relaxten Event





Sieben warme Tage, sechs coole Nächte, 475 entspannte Gäste, 385 heiße Öfen und nahezu täglich strahlender Sonnen­schein – das ist die Bilanz der 13. Mallorca Bike Week, die vom 4. bis zum 10. November auf der Lieblingsinsel der Deutschen stattfand, während daheim der Herbst Einzug hielt. Veranstalter SKS-Reisen hatte sich wieder mächtig ins Zeug gelegt, um den Gästen zum 13. Mal einen ebenso erholsamen wie intensiven Saisonausklang zu bieten. Als Party-Basecamp fungierte der wieder einmal ausgebuchte Robinson Club Cala Serena im Südosten der Baleareninsel, der seine Gäste auf 120.000 m2 Fläche mit Finca-Architektur in einem gepflegten Garten unmittelbar am Meer erwartete und mit Vollpension auf 4-Sterne-Niveau verwöhnte. Zwölf SKS-Trucks hatten die Maschinen der Gäste hergebracht, noch bevor deren Flieger in Palma gelandet waren, und 30 SKS-Mitarbeiter kümmerten sich vor Ort darum, dass kein Gästewunsch unerfüllt blieb.



Natürlich stand das Motorradfahren im Mittelpunkt des Events. Wo, wenn nicht auf Mallorca, macht das im November garantiert noch richtig Spaß? Zum umfangreichen Programm gehörten daher etliche geführte Touren – unter anderem nach Sa Calobra, Andratx und ans Cap Formentor –, eine Ausfahrt speziell für „Ersttäter“, eine große Sternfahrt zum Kloster San Salvador mit anschließendem Barbecue und eine Ladies’ Tour, zu der sich 30 begeisterte Bikerinnen in den Sattel schwangen. Wer sich darüber hinaus sportlich betätigen wollte, tobte sich bei Fußball, Volleyball, Padel oder Cycling aus, während bei progressiver Muskelentspannung, Yoga und Massagen pures Relaxen angesagt war. Die Abende wurden von den reichhaltigen Buffets in Monty’s Diner eingeläutet, die stets unter einem besonderen Motto standen. Alternativ genoss man Tapas und edle spanische Weine im Spezialitäten­restaurant La Tasca.



Weil Musik essentieller Bestandteil der Mallorca Bike Week ist, sorgten die Bands Rockomotion, Nervlings und Rumba Kings für heiße abendliche Live-Rhythmen. Das große Entertainmentprogramm wartete außerdem mit einer spanischen Nacht inklusive Zigarren-Lounge, der Galashow Cube und einer großen Eighties-Party auf. So verflogen die Tage einer ereignisreichen und lässigen Woche im Nu und noch während die Gäste am Gate des Airports von Palma auf ihren Heimflug warteten, waren die Trucks mit ihren Motorrädern schon wieder unterwegs nach Deutschland.



Wer die Rundum-Sorglos-Pakete von SKS-Reisen im kommenden Jahr selbst erleben will, findet alle Facts und News auf der Website www.sks-reisen.de. Dazu gehören etwa der 5. Algarve Run Ende Mai und die 14. Mallorca Bike Week im November 2019.

