Let us entertain you Harley-Davidson auf der dritten Bike Week Willingen

.

• Starke Motorradparty in einem der besten Biker-Reviere der Republik

• Acht Harley-Davidson Vertragshändler sind in Willingen am Start



Im südlichen Westfalen und dem hessischen Kreis Waldeck-Frankenberg befindet sich ein faszinierendes Motorradparadies namens Sauerland. Kurvige Landstraßen durchziehen hier eine von Mittel­gebirgen, Wiesen, Wäldern, Flüssen und Seen geprägte Natur, und mittendrin laden immer wieder hübsche Fachwerkstädtchen zum Kaffeeklatsch ein. Ideale Voraussetzungen für eine Motorradparty wie die Bike Week Willingen, die 2016 erstmals stattfand und sich als „der“ Event zwischen Hamburg und Faak positioniert. In diesem Jahr steigt die Bikersause vom 12. bis zum 15. Juli – und natürlich ist Harley-Davidson mit von der Partie. Unter den rund 100 Ausstellern trifft man die Teams von Harley-Davidson Bielefeld, Osnabrück, Düsseldorf und Kassel. Ebenfalls dabei sind Harley-Davidson Pfeiffer aus Kamen sowie MotoMaxx aus Hagen, Remscheid und Bochum. Im Gepäck haben die acht Harley Händler nicht nur jede Menge Original-Fashion und -Zubehör, sondern auch starke Umbauten und natürlich die neuesten Bikes aus Milwaukee. Aller Voraussicht nach dürfen Letztere sogar Probe gefahren werden. Für ausreichend Stoff zum Benzin reden ist also definitiv gesorgt – und für Speis und Trank ebenfalls: Von Herzhaftem wie Pulled Pork, Burgern, Hot Dogs, edlen Spießen und Steaks bis zu Süßem wie Crêpes, Eis und gebrannten Mandeln reicht das breite Spektrum für hungrige Mäuler. Den Durst stillt man an Sekt- und Cocktailbars sowie an den zahlreichen Bier- und Soft­drink-Ständen. Ehrensache, dass die musikalische Untermalung mit Livebands und DJs auf der Main Stage sowie im rund 1.000 m² großen Festzelt dem kulinarischen Angebot in nichts nachsteht. Und weil es bei einem Motorradevent natürlich primär ums Motorradfahren geht, stehen etliche geführte und freie Ausflüge in die mittelgebirgige Umgebung auf der Party-Agenda. Wer noch von einer Harley träumt, kann hier eine gewinnen, denn wie im Vorjahr wird im Rahmen eines Charity-Gewinnspiels auch diesmal wieder ein nagelneues Bike verlost. Darüber hinaus versprechen die Veranstalter auf dem rund 40.000 m² großen Gelände volle vier Tage lang Spaß und Action – unter anderem mit Gogo-Girls, sexy Bike Wash, Dance-Shows, zwei Feuer­werken und einem Biker-Gottesdienst. Wer sich über den sauerländischen Event auf dem Laufenden halten will, findet alle aktuellen News bei Youtube, Facebook oder unter www.bike-week.de.



Harley-Davidson Bielefeld, Am Stadtholz 24-26, 33609 Bielefeld, Tel.: 0521 5237360 (www.hd-bielefeld.de)

Harley-Davidson Düsseldorf, Heesenstraße 70, 40549 Düsseldorf, Tel.: 0211 56387930 (www.h-d-duesseldorf.de)

Harley-Davidson Kassel, Harzweg 3, 34225 Baunatal. Tel.: 0561 41050 (www.harley-davidson-kassel.de)

Harley-Davidson Osnabrück, Hannoversche Str. 99a, 49084 Osnabrück, Tel.: 0541 6003236 (www.hd-osnabrueck.de)

Harley-Davidson Pfeiffer, Werver Mark 123, 59174 Kamen, Tel.: 02307 41795 (www.hd-pfeiffer.de)

Motomaxx Harley-Davidson Bochum, Centrumplatz 1, 44866 Bochum, Tel.: 02327 9955910 (www.motomaxx.de)

Motomaxx Harley-Davidson Hagen, Hochofenstraße 9, 58135 Hagen, Tel.: 02331 94690 (www.motomaxx.de)

Motomaxx Harley-Davidson Remscheid, Kipperstraße 26, 42855 Remscheid, Tel.: 02191 469080 (www.motomaxx.de)









