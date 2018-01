Harley XXL

Custombikes, Oldtimer, Stage-Show und ein Live-Gig von Rockhouse

Tanja Schumann, Heinz Hoenig und Horst Lichter vor Ort

Verlosung einer Harley-Davidson Sportster





Am 3. und 4. Februar 2018 geht es rund am Ivo-Hauptmann-Ring 4 im Hamburger Stadtteil Farmsen: Harley-Davidson Hamburg-Nord feiert die Eröffnung seines neuen, rund 3.250 m2 großen Domizils – standesgemäß, wie es sich für einen Vertragshändler der Motorräder aus Milwaukee gehört.



Schauspielerin und Harley Fahrerin Tanja Schumann führt am Samstag von 10 bis 20 Uhr und am Sonntag von 12 bis 16 Uhr durch ein Programm, das es in sich hat. Neben den brandneuen 2018er Harley Modellen und etlichen starken Custombikes wird eine große Oldtimer-Ausstellung dafür sorgen, dass den Gästen der Gesprächsstoff nicht ausgeht. Zubehör und Bekleidung – am Samstag jeweils zeitlich limitiert zu attraktiven Preisen angeboten – gehören zu den Themen der täglichen Stage-Shows. Natürlich ist auch für das leibliche Wohl der Gäste gesorgt. Und weil Motorräder und gute Musik einfach perfekt zusammenpassen, entert am Samstagabend um 18 Uhr die Hamburger Kultband Rockhouse die Bühne: Der Sound von AC/DC bis ZZ Top wird unmittelbar in die Beine gehen. Zum Biker-Frühschoppen am Sonntag greift Tobias Tadday, der unter anderem mit Pohlmann, den H-Blockx und Johannes Oerding auf der Bühne stand, in die Saiten seiner Gitarre.



Als Special Guest begrüßt Harley-Davidson Hamburg-Nord mit Heinz Hoenig einen der beliebtesten Schauspieler des Landes. Der Wahl-Schleswig-Holsteiner, Grimme-Preisträger und Harley Fahrer wird mit einer historischen Gulaschkanone und den „Friedensnägeln“ für die Heinz Hoenig Schmiede, sein Charity-Projekt zugunsten traumatisierter Kinder, werben. Autogramme gibt’s auch von Koch, Entertainer, Autor und Moderator Horst Lichter, der als rheinische Frohnatur nicht nur zu den populärsten deutschen Fernsehköchen zählt, sondern auch bekennender Harley Fan und Fahrer ist.



Zu den Highlights des Wochenendes gehört die Verlosung einer Harley-Davidson Sportster. Bei diesem Bike handelt es sich um die erste Maschine, die Harley-Davidson Hamburg-Nord in seiner 20-jährigen Geschichte verkauft hat. Das 32-köpfige Team um die Geschäftsführer Axel Kunth-Joost und Roger Gierz hat sie zurückgekauft, überarbeitet und professionell individualisiert. Das Ergebnis: ein Motorradtraum, den man gewinnen kann, indem man eines von 1.000 Fan-Sets, bestehend aus Harley-Davidson Hamburg Nord Shirt und Pin, kauft.



„Unser bisheriger Store in Hamburg-Eppendorf platzte aus allen Nähten“, erläutert Roger Gierz die Hintergründe des Umzugs, „und wir sind froh, in Farmsen ein neues Zuhause gefunden zu haben, das rund 1.000 m2 mehr Raum für die modern ausgestattete Werkstatt und den Showroom bietet. Alle Motorradfans sind herzlich eingeladen, unsere neue Handelsniederlassung kennenzulernen und mit uns darauf anzustoßen!“ Weitere Informationen gibt’s am 3. und 4. Februar vor Ort oder vorab im Web unter www.harley-hh.de.

