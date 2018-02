Happy Anniversary, Harley!

Sondermodelle, Partys und eine eigene MotorClothes Kollektion zum 110.

Seit 115 Jahren fertigt Harley-Davidson nun schon kontinuierlich Motorräder – länger als jeder andere Zweiradhersteller. Klar, dass das gefeiert wird. Mit zehn streng limitierten 115th Anniversary Sonder­modellen, mit großen Geburtstagfeten wie der europäischen 115th Anniversary Party vom 5. bis zum 8. Juli in Prag und mit einer Fashionkollektion, die 115 Jahren Mobilität aus Milwaukee huldigt.



Die 115th Anniversary MotorClothes Produkte sind in Schwarz, Grau oder Weiß gehalten – zumeist mit dem Jubiläumsfarbton Legend Blue kombiniert. Mit Schriftzügen und dem Anniversary Logo, einem stilisierten Adler, der ein Bar and Shield Logo in seinen Klauen trägt, weisen sie auf das Jubiläum hin. Die Kollektion umfasst Textil- und Lederjacken, Helme, Hoodies, Shirts, Caps, Gürtel, Schmuck und zahlreiche Accessoires.



Zu den Motorradjacken gehört das 115th Anniversary Eagle CE-Certified Leather Jacket, das in einer Damen- (98016-18EW, UVP: 586,- Euro) und einer Herrenversion (98006-18EM, UVP: 625,- Euro) erhältlich ist. Beide Varianten sind aus schwerem, abriebfestem Büffelleder gefertigt und verfügen über Protektoren an Ellbogen und Schultern sowie über eine Rückenprotektortasche. Leicht vorge­krümmte Ärmel erhöhen den Tragekomfort. Und selbstredend prangt das Jubiläumslogo auf dem Rücken. Blaue Ziernähte an den Ärmeln unter­streichen den besonderen Stil der Damenjacke, während die Herrenjacke mit abgesteppten Lederpartien an Schultern und Ellbogen punktet.



Natürlich gibt’s auch den passenden Helm zur Jacke. Etwa den mattschwarzen 115th Anniversary Full Face Helmet (98138-18EX, UVP: 708,- Euro) aus zwei Lagen Fiberglas und einer Lage Spezialfaser, den Helmspezialist Arai für Harley-Davidson fertigt. Ein zusätzlicher, hochklappbarer Sonnenschutz, ein cleveres Ventilationssystem sowie eine Aussparung für das Boom! Audio Headset sorgen für zusätzlichen Komfort und das dezente Jubiläumslogo verweist auf die motomobile Vorliebe des Trägers. Dreidimensional gehalten ist das Logo auf dem glänzend schwarzen und besonders schlank gestylten Jethelm 115th Anniversary Medallion B09 5/8 Helmet (98148-18EX, UVP: 199,- Euro), den Bell 2018 exklusiv für Harley-Davidson herstellt. Seine Schale besteht aus Fiberglas, Carbon und Aramid. Beide Helme verfügen über eine hautfreundlich-weiche, entnehm- und waschbare Innenausstattung sowie einen Doppel-D-Ringverschluss.



Die Produkte der 115th Anniversary Collection sind nur beim autorisierten Harley-Davidson Händler erhältlich – und nur solange der Vorrat reicht. Weitere Informationen gibt’s unter motorclothes.harley-davidson.eu.

