Die neue Softail Standard - Die Quintessenz des Harley-Choppers

Milwaukee-Eight-V-Twin-Performance und auf das Wesentliche reduzierter Chopper-Style laden zum Customizing ein

Die neue Softail Standard kommt mit allen Zutaten daher, die einen authentischen Harley-Davidson-Chopper ausmachen: einer schlanken Silhouette, den dynamischen Reserven des stabilen Softail-Fahrwerks und dem Druck des mächtigen Milwaukee-Eight-V-Twins. In klassischem Vivid Black lackiert und mit verchromten Bauteilen sowie polierten Oberflächen verfeinert, bildet sie die Quintessenz eines auf das Wesentliche reduzierten Factory-Custombikes.



Der Kontrast zwischen dunklen und hellen Komponenten trägt zu dem ebenso klassischen wie minimalistischen Look der Softail Standard bei. Sie ist mit einem Solositz ausgestattet, der den Blick auf den gechoppten Heckfender freigibt, und verfügt über einen schlanken, 13,2 Liter fassenden Kraftstofftank. Die reduzierte Formgebung lenkt den Blick auf den Motor, einen vollständig in Schwarz gehaltenen Milwaukee-Eight 107, an dem polierte Kipphebel-, Primärantriebs- und Timerabdeckungen Akzente setzen. Schwarz trägt auch der runde Deckel des Luftfilters, während die verchromte Shotgun-Auspuffanlage die geduckte Silhouette der Maschine unterstreicht.



Eine glänzende Chromschicht tragen die Felgen der Drahtspeichenräder. Vorn kommt ein 19-Zoll-Rad zum Einsatz, am Heck rotiert ein 16-Zöller. Klarlackbeschichtet präsentieren sich die Tauchrohre der Gabel, poliert sind die Gabelbrücken und der Riser, in Chrom getaucht wurden der Zierring am schwarzen Scheinwerfer und die Blinker. Ein Mini-Ape-Lenker versetzt den Fahrer in eine choppertypische Sitzposition. In seinem Riser befindet sich das kompakt gehaltene, digitale Anzeigeinstrument, was zu einem cleanen Look des Front End beiträgt.



Die Softail-Familie



Das fahrstabile Softail-Chassis bildet das Rückgrat der Softail Standard. Ihr Doppelschleifen-Stahlrohrrahmen mit Backbone-Oberzug sorgt für geringes Gewicht und hohe Steifigkeit. Ein Plus an Fahrwerkssteifigkeit erzeugen der starr mit dem Rahmen verbundene Motor und die Stahlrohr-Dreiecksschwinge, die an den coolen Starrrahmenlook längst vergangener Epochen erinnert und zugleich zu den dynamischen Fahrwerksqualitäten beiträgt. Ein dem Auge des Betrachters verborgener Monoshock mit einstellbarer Federbasis stützt die Schwinge zum Rahmen hin ab und die in Dual-Bending-Valve-Technologie ausgeführte Telegabel unterstützt das leichtfüßige Handling sowie die Bremsperformance. Für die sichere Verzögerung ist ein kraftvolles ABS-Bremssystem mit je einer Scheibenbremse an Vorder- und Hinterrad zuständig.



Der Milwaukee-Eight



Den druckvollen Vortrieb der Softail Standard übernimmt der Milwaukee-Eight-107-V-Twin. Er zeichnet auch für die typischen Charaktereigenschaften einer Harley-Davidson verantwortlich: Look, Sound und Feeling. Zwei Ausgleichswellen reduzieren seine Vibrationen auf ein ebenso komfortables wie von den Fans geschätztes Maß. Vierventilköpfe, ein fortschrittliches Zylinderkopflayout, ein ölgekühlter Auslassbereich und ein Verdichtungsverhältnis von zehn zu eins bilden die Grundlage für das hohe Drehmoment, das bereits bei niedrigen Drehzahlen zur Verfügung steht.



Die ideale Basis für ein Customizing



Die Softail Standard, die pünktlich zur Saison 2020 erhältlich sein wird, bildet den neuen Einstieg in die Welt der Harley-Davidson Big Twins und ist zugleich die perfekte Grundlage für den Aufbau eines völlig individuellen Custombikes. Ob es darum geht, die Ergonomie zu verändern, den Stil zu schärfen oder das Bike für eine Reise vorzubereiten, ist dabei einerlei. Das große Harley-Davidson-Zubehörprogramm Parts & Accessories ermöglicht es jedem Besitzer, seine ganz persönlichen Wünsche zu verwirklichen.



Softail Standard (FXST)

Hubraum: 1.745 cm3

Leistung kW (PS)/U/min: 64 (87)/5.020

Drehmoment Nm/U/min: 145/3.000

Höchstgeschwindigkeit: 190 km/h

Unverbindliche Preisempfehlung Deutschland: 13.395,- Euro (zzgl. Transport- und Aufbaupauschale)

Unverbindliche Preisempfehlung Österreich: 15.995,- Euro (inkl. Transport- und Aufbaupauschale)

Garantie: 4 Jahre

Verfügbarkeit: voraussichtlich ab Mai 2020

