Den beliebten Harley Skull gibt’s auf Kleidung und unzähligen Accessoires

Weihnachtsshoppen beim Nikolaus Open House der Harley Händler





Etliche Wochen vor dem vermeintlichen Fest der Liebe geht’s los – und es wird immer schlimmer, je näher der 24. Dezember rückt. Dicht an dicht schieben sich hektische Menschen mit starrem Blick durch verstopfte Fußgängerzonen, überfüllte Weihnachtsmärkte und rappelvolle Geschäfte, in denen garantiert genau das ausverkauft ist, wonach sie gerade suchen. Und am Tag X droht in Form von enttäuschter Erwartung, neu auf­brechenden Altwunden und klassischem Familienstreit weiteres Ungemach. Da helfen weder Christkind noch Weihnachtsmann. Wieder mal alles versemmelt!



Dabei hätte alles so einfach sein können – zumindest für diejenigen, deren Herz für Harley-Davidson schlägt. Denn die Marke aus Milwaukee bietet jede Menge Fashion und Accessoires, durch die sich eine innige Verbundenheit mit dem American Way of Ride signalisieren lässt. Etwa jene Produkte, die der beliebte, von Designerlegende Willie G. Davidson gezeichnete Skull ziert. Dazu gehören unter anderem Kappen wie das Baseball Cap Skull (Best.-Nr.: 99423-16VM, UVP: 32 €) für ihn oder das Flat Top Cap Crystal Skull (Best.-Nr.: 99556-16VW, UVP: 34 €) für sie. Beide bestehen aus Baumwolle und warten mit coolen Stickgraphics und im Fall des Ladies Cap mit Strassverzierungen auf. Wer es wärmer mag, wählt die Funktionsmütze Skull Cold Weather Fleece Hat

(Best.-Nr.: 99430-16VM, UVP: 49 €) aus winddichtem Polartec Windpro Fleece mit Thinsulate-Isolierung und reflektierenden Skull Graphics. Oder die Tasse namens Matte Skull Ceramic Mug (Best.-Nr.: 99203-17V, UVP: 41 €), die un­missverständlich klar macht: „Quatsch mich nicht an, bevor ich den ersten Schluck Kaffee intus habe.“ Die wichtigsten Karten und Ausweise bewacht der grimmig dreinschauende geprägte Skull auf der kompakten Skull Bi-Fold Flip-Out Brieftasche (Best.-Nr.: 99490-17VM, UVP: 62 €) aus edlem Leder. Ihre fünf Kartenfächer sowie ein abnehmbarer Kartenschacht und zwei ID-Fenster schaffen Ordnung. Für Ladies bietet sich ein Skull für Hals und Ohr an – in Form der Halskette Rhinestone Skull Necklace (Best.-Nr.: 99548-16VW, UVP: 82 €) und der Ohrringe Rhinestone Skull Stud Earrings (Best.-Nr.: 99547-16VW, UVP: 65 €). Beide sind nickelfrei aus Zink und Messing gefertigt und ihre Skulls wurden mit Emaille und Strasssteinen verziert.



Doch ob mit oder ohne Skull: Dank Geschenken von Harley-Davidson sieht man Weihnachten ganz gelassen entgegen und schlürft, während andere verzweifeln, in aller Ruhe einen weiteren Kaffee – zum Beispiel beim Nikolaus Open House der Vertragshändler. Ein Anlass, bei dem sich prima weihnachts­shoppen lässt. Welcher Dealer wann feiert, steht auf der jeweiligen Website. Und wo man den nächstgelegenen Händler antrifft, findet man unter www.Harley-Davidson.com.

