Todd Hricko ist neuer Senior Vice President & Head of Global Hotel Development von Hard Rock International

Hard Rock International ernennt Todd Hricko zum Senior Vice President und Head of Global Hotel Development. Hricko wird die Entwicklung aller Hotels der Marke beaufsichtigen und direkt mit Chief Operating Officer von Hard Rock International, Jon Lucas, zusammenarbeiten.



Todd Hricko blickt auf 20 Jahre Erfahrung in der Immobilienentwicklung zurück und verfügt über ein starkes Netzwerk in der Hotellerie. Seit 2014 war Hricko als Vice President of Business Development für die Entwicklung des Portfolios der Hard Rock Hotels in den Vereinigten Staaten und Kanada verantwortlich. Die Identifizierung strategischer Märkte und Standorte sowie Vertragsverhandlungen über Managementverträge in den wichtigsten Märkten wie New York City, New Orleans, Atlanta und Daytona Beach waren dabei sein Hauptaufgabengebiet. Ferner war er maßgeblich an der Entwicklung der neuen gehobenen Select-Service-Marke von Hard Rock, Reverb by Hard Rock, beteiligt.



Bevor Todd Hricko für Hard Rock International tätig war, arbeitete er als Vice President of Development für die Wyndham Hotel Group. Diese Station brachte ihm langfristige Beziehungen zu nationalen Eigentümern und Entwicklungspartnern der Branche.



„Wir schätzen Todd´s Engagement für die Marke Hard Rock International sehr. Mit seiner langjährigen Erfahrung in der Akquisition, der Finanzierung und der Entwicklung von Hotels ist er eine Bereicherung für Hard Rock.“, sagt Jon Lucas, Chief Operating Officer von Hard Rock International.



Hard Rock International ist eine stark wachsende Marke, die ihr Portfolio laufend erweitert. Das Unternehmen expandiert daher weltweit, von den Malediven über London bis nach New Orleans und China werden in diesem Jahr neue Hotels eröffnet.

Hard Rock International

Hard Rock International (HRI) ist weltweit mit 181 Cafés, 25 Hotels und 11 Casinos in 75 Ländern vertreten. Begonnen hat alles mit einer Gitarre von Eric Clapton – heute besitzt Hard Rock die weltweit größte Sammlung musikalischer Erinnerungsstücke, die an den Standorten der Marke in aller Welt ausgestellt werden. Hard Rock ist außerdem für Bekleidung mit Sammlerwert und musikbezogene Accessoires, Hard Rock Live-Konzerte und eine prämierte Website bekannt. HRI besitzt die globalen Markenrechte an allen Hard Rock-Marken.



Das Unternehmen besitzt, lizenziert und/oder führt HRI Hotels/Casinos weltweit. Zu den Destinationen gehören die beiden erfolgreichsten Hotel- und Casino-Liegenschaften des Unternehmens in Tampa und Hollywood, Florida, die beide im Besitz der Muttergesellschaft The Seminole Tribe of Florida sind und von ihr betrieben werden, sowie Häuser in Bali, Cancún, Ibiza, Las Vegas oder San Diego. Neue Hotel-, Casino- oder Hotel-Casino-Projekte von Hard Rock sind in Atlanta, Atlantic City, Berlin, Budapest, London, Los Cabos, Malediven, New York City, Ottawa, sowie in Dalian und Haikou in China geplant. Weitere Informationen finden Sie hier.



