14.11.18

Hard Rock International präsentiert sein neuestes Konzept Reverb by Hard Rock – Einstieg der Marke in die Select-Service-Hotellerie. Die musikzentrierten Hotels sind ein zeitgemäßes Drehkreuz für moderne Musikliebhaber. Innovative Technologie ist die Marken-DNA. Im Februar 2020 eröffnet das erste Haus der Kollektion in Atlanta, angrenzend an das Mercedes-Benz Stadium.



Reverb by Hard Rock wird den Weg für die nächste Generation der musikfokussierten Hotels ebnen. Besonders für diejenigen, die sich weigern, sich auf das Übliche festzulegen und ein Draht zu Inspiration und Kreativität haben. „Reverb by Hard Rock stellt den Gast auf nie dagewesene Weise in den Mittelpunkt“, so Todd Hricko, Senior Vice President, Global Hotel Business Development, Hard Rock Hotels. „Atlanta ist aufgrund seiner reichen Musikgeschichte der ideale Ort für unser erstes Reverb. Legenden wie Ray Charles oder The Black Crowes bis hin zu heutigen Stars wie Ludacris, Usher, Ciara und John Mayer, wirkten in der Stadt.“



Das neue Haus wird gemeinsam mit den in Atlanta ansässigen Unternehmen Bolton Atlanta, LP und Hotel Equities (HE) entwickelt und gemanagt. Das Hotel liegt im pulsierenden Viertel Castleberry Hills, im Stadtzentrum. In unmittelbarer Nähe des Hotels finden die Gäste ein breites Kultur-, Restaurant- und Barangebot sowie die angesagtesten Konzerte, Shows und Sportveranstaltungen. „Wir sind stolz, unsere Zusammenarbeit mit Hard Rock International im Rahmen der Eröffnung des ersten Reverbs by Hard Rock zu verkünden. Atlantas Flair und seine kulturelle Historie passen perfekt zum Konzept Reverb by Hard Rock“, sagt Frank Chen, Chief Operating Officer von Bolton Atlanta, LP.



Das Hotel in Atlanta wird circa 200 Zimmer, eine spannende Ausstattung und öffentliche Freizeitflächen für sowohl Allein-Reisende als auch Gruppen, bieten. Die stilvoll eingerichteten Zimmer verfügen über modernste Technik und musikalische Kunstwerke. Der Roadie-Room mit drei Queen-Size-Hochbetten bietet Platz für Übernachtungen im unkomplizierten Rahmen. Constant Grind Coffee and Bar serviert morgens den Lieblingskaffee, abends gibt es hier eine Auswahl an Weinen und Spirituosen. Von der Rooftop-Bar aus genießen die Gäste einen Panoramablick über die Dächer der Stadt. Ferner gibt es ein wechselndes Programm an Livekonzerten, den Co-Working-Space MEET und einen multifunktionalen Fitnessraum.



„Atlanta ist begeistert, erste Stadt mit einem Reverb by Hard Rock zu sein und somit sein Angebot an Hotels zu erweitern“, sagt William Pate, President und CEO, Atlanta Convention & Visitors Bureau. „Reverb wird unser Veranstaltungsviertel mit Restaurants, dem Mercedes-Benz Stadium und dem Georgia World Congress Center und vielen weiteren Attraktionen, bereichern.“ An der Entwicklung zudem beteiligte Parteien sind Batson-Cook (Generalunternehmer), Gensler Group (Architekt) und Horwath HTL (Berater).



Über Reverb von Hard Rock



Reverb by Hard Rock ist ein neues, für den modernen Musikliebhaber konzipiertes Select-Service-Hotel. Das Haus verfügt über ein modernes, urbanes Designpaket, reisefreundliche Technologie und ein auf lokale Musik, Kulinarik und Lifestyle fokussiertes Programm.



Über Hotel Equities



Hotel Equities ist eine in Atlanta ansässige Hotelbesitz-, Management- und Entwicklungsgesellschaft, die über 100 Hotels in ganz Nordamerika betreibt. Frederick W. Cerrone, CHA, ist Gründer und Vorstandsvorsitzender. Brad Rahinsky ist Präsident und CEO.



Über Bolton Atlanta, LP



Bolton Atlanta LP ist eine in Atlanta ansässige Immobilienentwicklungsgesellschaft, zuständig für die Entwicklung des Castleberry Park. Das Projekt umfasst das elf-stöckige Hard Rock-Markenhotel, ein mehrstöckiges Parkhaus mit mehr als 375 Stellplätzen, 129 Luxuseinheiten aufgeteilt in drei Apartmenthäusern und mehreren erstklassigen Einzelhandelsgeschäften. Castleberry Park grenzt an das Mercedes-Benz Stadium an und zielt darauf ab, wirtschaftlichen und sozialen Nutzen zu generieren, den Wohlstand der Stadt Atlanta zu fördern, Beschäftigungsmöglichkeiten zu schaffen und überdurchschnittliche, risikobereinigte Renditen zu erzielen.

(lifePR) (