Erstes Kreuzfahrtunternehmen mit AR-App: Hapag-Lloyd Cruises setzt neben Expeditions-Truck auf moderne Technik

Augmented-Reality-App, Virtual-Reality-Brille und interaktive Sessel

Expeditions-Neubauten HANSEATIC nature, HANSEATIC inspiration und HANSEATIC spirit on the road

Truck-Stops: Truck-Ferienmesse Wien, CMT Stuttgart und REISEN Hamburg





Hapag-Lloyd Cruises fährt in diesem Jahr in dem eigens ausgebauten und gebrandeten Spezialtruck vor und hat dabei moderne Technik im Gepäck. Ganz neu dabei ist die AR-App, eine Schnittstelle zwischen der realen und digitalen Welt, welche erstmals für ein Kreuzfahrtunternehmen genutzt wird um die neue Expeditionsklasse zu präsentieren. Der Truck samt moderner Technik dient als mobiles Eventcenter und Messestand und vermittelt sowohl innen als auch außen echtes Expeditionsgefühl.



Ziel des neuen Gesamtpaketes aus Truck und moderner Technik ist es, sowohl Expedienten als auch interessierten Kunden die Neubauten HANSEATIC nature, HANSEATIC inspiration und HANSEATIC spirit noch besser vorzustellen. Eine Neuheit im Kreuzfahrtsegment ist hierbei die AR-App, welche es den Nutzern ermöglicht, die neuen Expeditionsschiffe hautnah zu erleben. Neben der Funktion das Schiff rundum zu sehen und heran zu zoomen, heben Touchpoints die Merkmale des Schiffes hervor. Durch Tippen auf das Faltdach, die Gläsernen Balkone, die Marina oder den Umlauf am Bug tauchen die Nutzer der App in das Schiffsleben ein.



Der Expeditions-Truck bietet in diesem Jahr neben großen Monitoren und einer Event-Fläche mit Platz für 60 Personen eine Vielzahl an technischen Erweiterungen, welche die neuen Schiffe noch vor Indienststellung greifbarer machen sollen. Auch mit einer VR-Brille kann eine Kabine der neuen Expeditionsklasse interaktiv erlebt werden. Hierbei betritt der Träger der VR-Brille direkt auf der Messe eine virtuelle Kabine und bekommt ein Gefühl für Größe und Komfort. Auch in den interaktiven Sesseln aus der Ocean Academy lässt sich an eingebauten iPads Wissen über die Schiffe aneignen.



10. – 13.01.2019 Wien (Ferien Messe)



12. – 20.01.2019 Stuttgart (CMT)



06. – 10.02.2019 Hamburg (Reisen)



Informationen zu Hapag-Lloyd Cruises unter www.hl-cruises.de – Aktuelle Pressemeldungen sowie Bildmaterial unter www.hl-cruises.de/presse – PASSAGEN.tv unter www.hl-cruises.de/passagentv/ – Blog unter www.hl-cruises.de/blog

