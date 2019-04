Pressemitteilung BoxID: 746989 (Hapag-Lloyd Kreuzfahrten GmbH)

Deutsche Comedy-Stars an Bord der EUROPA 2: Michael Mittermeier und Kaya Yanar



Live-Shows mit Michael Mittermeier auf Asien-Reise von Benoa nach Hongkong; 8.-23. April 2019

Kaya Yanar unterhält Gäste der Karibik-Reise von und nach Miami; 8.-21. Dezember 2019





Bekannte Live-Acts hautnah zu erleben, zeichnet das Unterhaltungsprogramm des Luxusschiffes EUROPA 2 aus. Mit Michael Mittermeier und Kaya Yanar gewinnt Hapag-Lloyd Cruises zwei der bekanntesten Gesichter am deutschen Comedy-Zenit. Sie werden jeweils eine Route mit ihrem Show-Programm begleiten. Heute startet die EUROPA 2 auf ihre Reise entlang der Küsten Asiens von Benoa (Bali) Richtung Hongkong. Während die Gäste am Tag die vielfältigen Facetten der Reiseziele erleben, unterhält Michael Mittermeier an zwei Abenden auf dem Kreuzfahrtschiff mit seiner neuen Show „LUCKY PUNCH – Die Todes-Wuchtl schlägt zurück“. Zum Jahresende erobert Kaya Yanar die Bühne an Bord der EUROPA 2 und präsentiert dem Publikum an zwei Abenden seinen bekannt scharfzüngigen Humor, während das Schiff die karibischen Inseln von Miami über Puerto Rico, Virgin Gorda, Dominica, Bonaire, Curacao, Aruba und Great Inagua bereist.



Paradiesische Strände, die Kultur Vietnams, beeindruckende Bauwerke Hongkongs und Naturwunder – das alles erwartet die Gäste an Bord der EUROPA 2 auf der Reise von Bali nach Hongkong. An zwei Abenden übernimmt Michael Mittermeier die Bühne des Kreuzfahrtschiffes. Bereits seit 30 Jahren gilt er als einer der erfolgreichsten deutschen Komiker und wurde mehrfach mit Gold und Platin gekrönt. Unter anderen gewann er sechsmal den Deutschen Comedy Preis und einen Echo. Aktuell ist er in Deutschland, Österreich und der Schweiz mit seinem achten Live-Programm auf Tour.



Auch im Dezember, wenn die EUROPA 2 die Karibikküsten ansteuert, dürfen sich die Gäste auf einen bekannten Comedy-Star freuen: Kaya Yanar wird im bordeigenen Theater auftreten. Bekannt ist der mehrfach ausgezeichnete Comedian aus TV-Shows wie „Was guckst Du?“ oder „Die Kaya Show“. Aktuell tourt er mit seinem achten Live-Programm „Ausrasten für Anfänger!“ durch die Republik. Neben dem Star-Auftritt sind die absoluten Highlights der Karibik-Reise die ABC-Inseln Aruba, Bonaire und Curacao sowie einsame Strände und malerische Orte.



Reisebeispiel: 08.04.-23.04.2019 (15 Tage) von Benoa (Bali) nach Hongkong über Semarang/Java/Indonesien, Menyawakan Island/Indonesien, Singapur, Ho-Chi-Minh-Stadt/Vietnam, Da Nang/Vietnam, Halong Bucht/Vietnam. Weitere Informationen: https://www.hl-cruises.de/reise-finden/EUX1907



Reisebeispiel: Vom 08.12.-22.12.2019 (14 Tage) von Miami nach Miami über Puerto Rico, Virgin Gorda, Dominica, Bonaire, Curacao, Aruba, Great Inagua. Buchbar ab 8.241€ inklusive An- und Abreise. Weitere Informationen: https://www.hl-cruises.de/reise-finden/EUX1927



Informationen zu Hapag-Lloyd Cruises unter www.hl-cruises.de

