Produkte der Marken AXOR und hansgrohe gewinnen Red Dot Award

Vierfache Auszeichnung für die Hansgrohe Group: Die hansgrohe Novus Armaturenfamilie, die hansgrohe Raindance E Showerpipe Produktfamilie, die hansgrohe C51 Spülenkombination sowie die AXOR Showerpipe 800 erhielten den begehrten Red Dot Award und reihen sich in die lange Liste der ausgezeichneten Produkte ein. In den Kategorien „Badarmaturen & Duschköpfe“ sowie „Küchenarmaturen und Spülen“ konnten die Produkte des Bad- und Küchenspezialisten aus dem Schwarzwald wieder einmal durch ihr hervorragendes Design überzeugen.



Das Expertengremium von Red Dot vergibt das international anerkannte Qualitätssiegel lediglich an Produkte, die durch ihre hohe Gestaltungsqualität überzeugen. Die Preisträger werden am 9. Juli 2018 im Rahmen der Red Dot Gala im Essener Opernhaus geehrt.



„Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung unserer Produkte mit dem Red Dot Award, die wieder einmal unsere Designphilosophie bestätigt. Gemeinsam mit renommierten Designern setzen wir den Fokus auf absolut hochwertige Produktqualität, auf erfolgreiches und außergewöhnliches Produktdesign und vor allem auf einen optimalen Kundennutzen“, sagt Jan Heisterhagen, Vice President Produkt Management, Hansgrohe SE.



hansgrohe Novus Waschtischarmaturen



Die moderne, klare Optik der Novus Armaturen passt zu verschiedenen Stilwelten und Keramiken. Präzise Konturen und organische, weiche Rundungen prägen die Formensprache. Das Sortiment für den Waschtisch reicht vom kleinen Einhebelmischer für das Gästebad über die Dreiloch-Variante bis zum schwenkbaren Modell mit 240 Millimetern Auslaufhöhe. Dank eines belüfteten Strahls (hansgrohe AirPower-Technologie) und der Begrenzung des Durchflusses auf rund fünf Liter pro Minute (hansgrohe EcoSmart-Technologie) fließt das Wasser füllig-weich, spritzarm und sparsam ins Waschbecken. Zur Wahl stehen auch Waschtisch-Modelle mit hansgrohe CoolStart-Technologie: Bei neutraler, mittlerer Griffstellung fließt hier ausschließlich Kaltwasser. Auf diese Weise und durch den geringeren Warmwasserverbrauch sinken Energiebedarf und zugleich auch der CO² Ausstoß.



hansgrohe Raindance E Showerpipe



Die hansgrohe Raindance E Showerpipe verbindet die imposante Kopfbrause mit einer flachen Brausestange und einem Thermostat zu einem ausdrucksstarken Gesamtpaket in einem klaren und geradlinig gestalteten Ensemble. Die Kopfbrause ist schwenkbar und erzeugt dank der Air-Technologie große und weiche Tropfen. Eine besondere Anordnung der Strahldüsen sorgt für eine passgenaue Abdeckung des Körpers: Die Düsen im Zentrum sind eng angeordnet für einen intensiven Strahl, der beispielsweise das Auswaschen von Shampoo erleichtert. Hochwertige Fronten aus Glas kommen an Brausestange und Thermostat zum Einsatz. In den Maßen 350 oder 600 Millimeter dienen die Thermostate gleichzeitig als geräumige Ablage für Duschzubehör.



hansgrohe SilicaTec Granitspülen C51



Die Spültischkombinationen bringen anspruchsvolles Design und wohnlich-warme Anmutung in der edlen Farbe Graphitschwarz in die Küche. Das hochwertige SilicaTec-Material ist hygienisch und von langlebiger Qualität. Die Modelle sind als praktische Spülenkombination mit hochwertiger Armatur, komfortablem Bediensystem, cleverer Schlauchbox für den Auszugschlauch der Armatur sowie komplettem Montagematerial erhältlich.



Zudem stehen zwei Bedienvarianten zur Wahl: Bei der ersten Variante ist der Griff am vorderen rechten Rand der Spüle das zentrale Bedienelement. Durch Neigen und Drehen stellt man Wassertemperatur und -menge präzise ein. Einmal voreingestellt lässt sich die Armatur dann per Knopfdruck über den Select-Knopf am hohen Auslauf starten und stoppen. Bei der zweiten Variante startet und stoppt der Select-Knopf am rechten Rand den Wasserfluss der mehrstrahligen Küchenarmatur. Durch Drehen lässt sich auch der Ablauf öffnen und schließen. Bei beiden Bedienvarianten klappt die Wassersteuerung auch mit dem Handrücken oder Ellenbogen, etwa bei verschmutzten Händen.



AXOR ShowerPipe 800



Die AXOR ShowerPipe 800 ist ein extravagantes System in puristischem Design. Neu interpretiert mit einem Thermostat, der zwei Select-Tasten für die einfache und präzise Bedienung von Kopf- und Handbrausen enthält, sowie eine geräumige Abstellfläche aus feinstem Spiegelglas. Zudem gipfelt die AXOR ShowerPipe 800 in einer revolutionär neuen Strahlart: Der sanfte PowderRain umhüllt die Haut wie eine seidige Regendusche und rundet das luxuriöse Duscherlebnis ab. AXOR bietet eine Auswahl von 15 Oberflächen für zusätzliche Strahlkraft und individuelles Design zum Ausdruck der eigenen Persönlichkeit.



Red Dot Award



Der Red Dot Award besteht in seinen Ursprüngen bereits seit 1955 und ermittelt die besten Produkte eines jeden Jahres. 2018 reichten Designer und Hersteller aus 59 Nationen mehr als 6.300 Objekte zum Wettbewerb ein - davon erhielten nur 1.684 eine Auszeichnung. Eine rund 40-köpfige Jury bewertete die Produkte individuell und am Original. Die strengen Bewertungskriterien, zu denen unter anderem Innovationsgrad, Funktionalität, formale Qualität, Ergonomie und Langlebigkeit zählen, bilden einen Orientierungsrahmen, den die Juroren entsprechend ihrer Expertise ausfüllen.

Hansgrohe Deutschland Vertriebs GmbH

Die Hansgrohe Group mit Sitz in Schiltach/Baden-Württemberg ist mit ihren Marken AXOR und hansgrohe ein in Innovation, Qualität und Design führendes Unternehmen der Bad- und Küchenbranche. Mit ihren Armaturen, Brausen und Duschsystemen gibt die Hansgrohe Group dem Wasser Form und Funktion. Die 117-jährige Firmengeschichte ist geprägt von Erfindungen wie der ersten Handbrause mit unterschiedlichen Strahlarten, der ersten ausziehbaren Küchenarmatur oder gar der ersten Duschstange. Das Unternehmen hält über 16.000 aktive Schutzrechte. Die Hansgrohe Group steht für langlebige Qualitätsprodukte. Mit 34 Gesellschaften, 21 Verkaufsbüros und Vertrieb in über 140 Länder ist das Unternehmen seinen Kunden weltweit ein verlässlicher Partner. Die Hansgrohe Group, ihre Marken und Produkte wurden mit zahlreichen Auszeichnungen prämiert, darunter über 500 Designpreise seit 1974. Die nachhaltige Herstellung ressourcenschonender Produkte ist international im unternehmerischen Handeln verankert. Die Produkte der Hansgrohe Group sind weltweit präsent, beispielsweise auf dem Luxusliner Queen Mary 2 oder im höchsten Bauwerk der Welt, dem Burj Khalifa. Ihre hohen Qualitätsstandards gewährleistet die Hansgrohe Group durch die Produktion an fünf eigenen Produktionsstandorten, von denen sich zwei in Deutschland, sowie je einer in Frankreich, in den USA und in China befinden. 2017 erwirtschaftete die Hansgrohe Group einen Umsatz von 1,077 Milliarden Euro. Weltweit beschäftigt das Unternehmen rund 5.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, davon knapp 60 Prozent in Deutschland.



Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren