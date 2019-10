Pressemitteilung BoxID: 770588 (Hanse Yachts AG)

Launch der zweiten Dehler 30 one design

Kurz nach der Weltpremiere in Cannes ist die zweite Dehler 30 one design in Greifswald zu Wasser gelassen worden. Ab jetzt ist es möglich die Regatta-Gene des neuen Racer-Cruisers in idealer Form zu erleben: auf zwei gegeneinander segelnden Dehler 30 one designs!



Zum ersten Mal wird das während der Presse Segeltage vom 04.-07. November in Rostock möglich sein, zu denen wir Sie hiermit herzlich einladen. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, empfehlen wir sich rechtzeitig anzumelden.



Interessierte Messebesucher können sich einen ersten Eindruck von der Dehler 30 od auf den kommenden Messen in Barcelona und Hamburg machen.



Termine Dehler 30 od:



Spanien Premiere auf der Barcelona International Boatshow: 09.–13. Oktober 2019

Deutschland Premiere auf der Hamburg Boatshow: 23.–27. Oktober 2019

EYOTY 2020 Press Trials in Port Ginesta, Spanien: 15.–19. Oktober 2019

Presse Segeltage mit zwei Yachten in Rostock: 04.-07. November 2019

