Die neue Sealine F430 - Magnetise your mind

Mit der erfolgreichen Restrukturierung und den zahlreichen innovativen Neuentwicklungen, wie der Sealine S330, F530 und C430, ist Sealine eine der erfolgreichsten Motoryachtmarken der Welt. Heute präsentieren wir Ihnen die neue Sealine F430 eine Flybridge-Yacht, die in ihrer Klasse alle Rekorde bricht. Die neue Sealine F430 bietet auf drei Decks, auch für längere Reisen, viel Platz für bis zu sechs Personen. Die fast 14 m2 große Flybridge ist das Kernstück dieser Luxus-Yacht. Sie bietet, neben der Sonnenterasse und der U-förmigen Sitzgruppe, eine Gourmet-Wetbar. Bis zu zwei Kühlschränke vervollständigen den erstklassigen Platz unter der Sonne. Die Layoutvarianten unter Deck reichen von zwei bis drei Doppelkabinen mit Queensize-Bett, ein Novum bei dieser Größe. Mit ihren bodentiefen Fenstern und einem 360 Grad Rundumblick, ist sie eine Sensation im Bootsbau. Der Rumpf ist speziell für die serienmäßig verbauten IPS Antriebe von Volvo Penta gezeichnet.



Die besondere Flybridge



Das Flybridge-Konzept wurde bei der neuen F430 mit höchsten Ansprüchen an Design, Funktionalität und Materialien umgesetzt. Auf fast 14 Quadratmetern bietet die neue Flybridge einen Essbereich mit Platz für 6 Personen und einer All-in-one Gourmet Wetbar mit Barbecue, Waschbecken und Beleuchtung.



Das Ausblick aufs Meer kann von zwei Doppelsitzen im vorderen Bereich der Flybridge in vollen Zügen genossen werden. Der Sitz an Backbord kann mittels schwenkbarer Rückenlehne in die gewünschte Richtung positioniert werden und bildet mit einem zusätzlichen Polsterelement eine große Sonnenliege neben dem Steuerstand. Zwei Kühlschränke können in den Sitzen integriert werden und halten auch an langen Sommertagen alle Getränke kühl. Ein weiterer Clou: Die Rückenlehne an Backbord ist schwenkbar und verwandelt den Beifahrersitz im Handumdrehen in ein Loungesofa mit Blick nach Achtern.



Intelligenter Krafteinsatz mittels IPS



Die neue Sealine F430 ist bereits im Standard mit zwei IPS 400 Motoren des Branchenführers Volvo Penta ausgestattet. Mit dem dazugehörigen Joystick ist das Boot in jeder Situation sehr einfach zu handhaben und kann spielend leicht in jede Box manövriert werden. Vor allem der Steuerstand auf der Flybridge bietet einen optimalen Überblick. Dank der perfekten Positionierung von Joystick und Treppenaufgang hat der Steuermann das Ende der Badeplatform jederzeit im Blick.

Luxuriöses Interieur - Erstklassige Qualität mit edlen Materialien



Die Sealine F430 kann individuell für die Bedürfnisse der Eigner konzipiert werden. Auf 43 Fuß offeriert die Yacht auf Wunsch drei vollwertige Doppelkabinen. In der Zweikabinenversion befindet sich die Masterkabine Mitschiffs und beschreibt eine Breite von sagenhaften 4,15 Meter. Schon im Standard werden diese mit echtem Schiefer an der Wand, feinen Lederpaneelen am Bett und weichen Teppichen auf dem Boden veredelt. Auf Wunsch wird das Interieur mit Klavierlack vollendet und auf Hochglanz poliert.



Immer den perfekten Platz



Auf der neuen Sealine F430 finden Sie vier angenehme Loungebereiche für den perfekten Moment auf See. Ob im Salon, im Cockpit, auf der Flybridge oder auf dem Bug. Jede Lounge bietet Platz für bis zu sechs Personen und ist so designed, dass sich die Gäste gegenüber sitzen können. Damit verfügt die neue F430 über ein atemberaubendes Raumangebot, das sonst nur auf 50 Fuß Yachten erreicht wird. Sowohl auf der Flybridge als auch am Heck, kann optional eine Gourmet Wetbar mit Barbecue und Waschbecken verbaut werden. Damit verfügt die Sealine F430 über zwei Outdoor und eine Indoor Küche, perfekt für jeden Anlass.



Digital unterwegs



Die neue Sealine F430 wird schon im Standard mit dem Smart Boat System ausgestattet. Dieses erlaubt es dem Eigner, die Systeme seines Bootes über den Plotter oder ein Tablet zu steuern und Informationen, wie Dieselstand oder Wassertemperatur, abzurufen. Durch die in den Tanks installierten Ultraschallsensoren, werden alle Tankinhalte ganz genau angezeigt.



Spezifikation

Länge: 13,55 m

Breite: 4,20 m

Tiefgang: 1,13 m

Höhe (ohne Mast): 4,14 m

Verdrängung: 13,65 t

Dieseltank: 1100 l

Frischwassertank: 450 l

Motorisierung: Volvo Penta IPS 400/ opt. IPS 500, IPS 600

Höchstgeschwindigkeit: 32 kn

