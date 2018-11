Neue Lebensperspektiven für junge Menschen in Ostafrika: BMZ und private Stiftungen starten gemeinsame Initiative TEAM UP

30.11.18

Das BMZ und führende deutsche private Stiftungen starten mit TEAM UP eine in dieser Form bisher einmalige Initiative: Gemeinsam unterstützen die Deutsche Stiftung Weltbevölkerung (DSW), die Hanns R. Neumann Stiftung, die Siemens Stiftung und das BMZ Jugendliche in ländlichen Räumen Ostafrikas, ihre Lebensbedingungen zu verbessern. Ein erstes Pilotprogramm in Uganda soll über 50.000 junge Frauen und Männer im Alter von 15 bis 30 Jahren und ihre Familien erreichen.



Ein Einkommen, das zum Leben reicht, eine zuverlässige Gesundheitsversorgung, Zugang zu Familienplanung und verbessertes Wassermanagement – das sind die Ziele von TEAM UP. Zugleich will die Initiative Jugendliche ermutigen, Einfluss auf Entscheidungen für ein gesundes und selbst­bestimmtes Leben zu nehmen und politische Prozesse mitzugestalten. TEAM UP wird je zur Hälfte von den beteiligten Stiftungen und dem BMZ finanziert. Für das Pilotvorhaben in Uganda stehen sechs Millionen Euro für die ersten drei Jahre zur Verfügung.



Dr. Maria Flachsbarth, Parlamentarische Staatssekretärin im BMZ, begrüßt die Initiative: „Mit vereinten Kräften können wir mehr bewirken und den Jugendlichen auf dem Land in Ostafrika echte Zukunftschancen ermöglichen. Wer Arbeit hat, kann seine Familie ernähren und sieht für sich wieder eine Perspektive in der Heimat. Gleichzeitig müssen wir Mädchen und Frauen in die Lage versetzen, über ihre Familienplanung zu entscheiden. Es hat sich gezeigt, dass Investitionen in die Gesundheit und Schwangerschaftsversorgung von Frauen zu einem deutlichen Rückgang der Geburtenrate führen.“



Michael R. Neumann, dessen Familie Gründerin und Stifterin der Hanns R. Neumann Stiftung ist, ergänzt: „Innovativ und zukunftsweisend an diesem Projekt ist die interdisziplinäre Zusammenarbeit dreier Privatstiftungen mit der gleichen übergeordneten Zielsetzung, aber unterschiedlichen Arbeitsfeldern.“



Mit TEAM UP können die privaten Stiftungen, ihre lokalen Partner und das BMZ erstmals ihre jeweiligen Stärken kombinieren, ihr Innovationspotenzial bündeln und so mehr Menschen erreichen. Die Initiative ist langfristig angelegt, soll regional ausgeweitet werden und ist offen für weitere Partner.



TEAM UP will von Anfang an klare Ergebnisse und Lernerfolge dokumentieren. Das Pilotprogramm wird daher zusätzlich durch ein externes, wissenschaftliches Institut für Evaluation begleitet.



Vorstellung der Projektpartner und ihrer Aktivitäten:



Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ)



Die von den Vereinten Nationen verabschiedete Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung bildet den internationalen Rahmen der deutschen Entwicklungspolitik.



Die Agenda 2030 weist explizit auf die Bedeutung philanthropischer Organisationen hin, um gemeinsam mit anderen Akteuren die globalen Nachhaltigkeitsziele erreichen zu können. Daher intensiviert das BMZ seit einigen Jahren die Kooperation mit insbesondere deutschen privaten Stiftungen und Philanthropen. TEAM UP geht auf eine Initiative von Bundesminister Dr. Gerd Müller zurück. Das BMZ hat die Ausgestaltung der Initiative begleitet und unterstützt und beteiligt sich zu 50 Prozent an ihrer Finanzierung. Ein enger Erfahrungsaustausch mit der Deutschen Botschaft in Kampala sowie der staatlichen Entwicklungszusammenarbeit mit Uganda ist vereinbart.



Deutsche Stiftung Weltbevölkerung (DSW)



Ziel der DSW ist es, zur Umsetzung des Menschenrechts auf Familienplanung und zu einer zukunftsfähigen Bevölkerungsentwicklung beizutragen. Jugendliche sind daher die wichtigste Zielgruppe der Projekte.



In die Initiative TEAM UP bringt sich die Stiftung mit ihren Kernkompetenzen ein: Vermittlung von Know-how im Bereich Sexualität und Verhütung einschließlich Menstruationshygiene in Schulen, Aufbau und Unterstützung von Jugendklubs und Jugendförderzentren, Trainings für Jugendliche zu sexueller und reproduktiver Gesundheit und Rechten sowie zu Kommunikationsfähigkeiten. Sehr ländliche Regionen werden mit einem „Youth Truck“, einem mobilen Aufklärungsbus, erreicht. Die DSW trainiert die Jugendlichen darin, ihr erworbenes Wissen an andere Gemeindemitglieder weiterzugeben – etwa durch Musik- und Theateraufführungen. Zudem führt die Stiftung Schulungen für Gesundheitsmitarbeiter*innen durch, damit diese besser auf die Bedürfnisse von jungen Menschen eingehen können. Darüber hinaus befähigt die DSW so genannte Youth Champions, auf lokaler Ebene Einfluss auf politische Entscheidungsprozesse in für sie relevanten Bereichen zu nehmen.



Lokaler Partner der DSW ist Action for Health Uganda (A4HU). A4HU ist im Jahr 2017 als eigenständige Nichtregierungsorganisation aus dem seit dem Jahr 2000 bestehenden DSW-Länderbüro in Uganda hervorgegangen.



Siemens Stiftung



Ziel der Siemens Stiftung ist es, durch die Förderung von Innovationen sowie bewährten Modellen in Technik und Organisationsformen zu einer Verbesserung von Lebensumständen in Entwicklungsregionen beizutragen sowie zur Schaffung von Perspektiven in lokalen Gemeinden.



Im Rahmen der Initiative TEAM UP wird die Siemens Stiftung unter anderem die Entwicklung eines innovativen Ansatzes für Wasserinstandhaltung unterstützen. Des Weiteren wird sie mit den lokalen Partnern an der Verbesserung sanitärer und hygienischer Bedingungen in Schulen arbeiten und die Entwicklung von verbesserten Bewässerungsmöglichkeiten für Kleinbauern vorantreiben. Darüber hinaus sollen weitere gemeinsame Ansätze zu Unternehmertum und Einkommensgenerierung für junge Menschen entwickelt werden. Die Siemens Stiftung greift zurück auf ihre Expertise und ihr Netzwerk in den Bereichen Wasser und Hygiene, Technik und Sozialunternehmertum. Lokaler Umsetzungspartner für die Themen Wasserinstandhaltung sowie für die Bewässerung landwirtschaftlicher Flächen ist das ugandische Sozialunternehmen Whave Solutions. Whave verfolgt den Ansatz, Public Private Partnership (PPP)-Strukturen in Zusammenarbeit mit lokalen Behörden und den ländlichen Gemeinden aufzubauen und durch die Schulung von Handwerkern sowie die Etablierung lokaler Wasserversorger eine Lösung für dauerhaften und zuverlässigen Zugang zu Wasser in entlegenen Regionen zu etablieren.

