Auch in diesem Jahr bietet die Handwerkskammer Südwestfalen wieder Existenzgründerseminare im bbz Arnsberg an. Die Veranstaltungen informieren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer über persönliche und rechtliche Voraussetzungen, die Vorhabensbeschreibung, über Absatz- und Personalplanung, Standortfragen und Unternehmensformen. Ebenso thematisiert werden die Punkte Investitionsplan, öffentliche Finanzierungshilfen, Rentabilitätsplanung, Tragfähigkeitsberechnung, Versicherungen und Gründungsformalitäten. Jeder Teilnehmer erhält einen Ordner mit Informations- und Arbeitsmaterialien zu den genannten Themen.



Der Kostenbeitrag beträgt 25 €. Er ist am Seminartag zu entrichten. Eine verbindliche Anmeldung ist erforderlich: Handwerkskammer Südwestfalen, Christiane Schauerte, Brückenplatz 1, 59821 Arnsberg, Telefon 02931/ 877-126, Telefax 02931/ 877-2470, E-Mail: christiane.schauerte@hwk-swf.de.



Die nächsten Termine im Überblick:



Freitag, 7. April 2017, 13:00 - 18:00 Uhr – Raum KDZ 003

Freitag, 7. Juli 2017, 13:00 - 18:00 Uhr – Raum KDZ 003

Freitag, 8. September 2017, 13:00 - 18:00 Uhr – Raum KDZ 003

Freitag, 17. November 2017, 13:00 - 18:00 Uhr – Raum KDZ 003



Veranstaltungsort ist jeweils das bbz Arnsberg der Handwerkskammer Südwestfalen, Altes Feld 20, 59821 Arnsberg.

